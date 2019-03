Valenciennes surclasse Brest, Nancy ne s'arrête plus

Six buts inscrits dans la première période, puis une tempête de pions dans le deuxième acte. Résultat des courses : Valenciennes s'offre le scalp du dauphin de Metz, Troyes se place dans la position du chasseur pour les barrages, et Nancy est en feu ! Une soirée de folie, encore une fois.

Les résultats de la 28e journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Gaëtan Robail

Le vrai zéro : Béziers

Le chiffre : 28

Oh, le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : la Napolitaine

Un Gaëtan peut en cacher un autre. On attendait Charbonnier, meilleur buteur de Ligue 2 et véritable artificier du Stade brestois cette saison, on aura surtout vu Gaëtan Robail . Une aubaine pour Valenciennes , puisque le joueur prêté par le Paris Saint-Germain a rendu la défense finistérienne complètement folle avec sa technique et son sens du but. Son ouverture du score sur une frappe lointaine qui termine dans le petit filet de Gautier Larsonneur , puis son numéro sur le côté gauche de l'attaque du VAFC pour provoquer un but contre son camp du portier adverse et boucler le suspense de la rencontre juste avant l'heure de jeu (0-3, 57) en sont la preuve incarnée. Une nouvelle passe décisive plus tard pour Robail dans ce match fou (2-5), Valenciennes peut remercier son diamant blond.Un vrai zéro, car Béziers, un temps placé pour une place de barragiste, n'a finalement pas pu faire mieux qu'un match nul décevant face au Havre. L'ouverture du score d' Alexandre Ramalingom était pourtant arrivée à dix minutes de la fin, mais un mauvais placement de la défense centrale permet à Jamal Thiaré de ramener un point de ce déplacement. Un vrai zéro pour indiquer aussi que Béziers ne connaît toujours pas la victoire à domicile dans cette Ligue 2 2018-2019...Comme le nombre de minutes attendues pour voir le premier but de la soirée, inscrit par Pierre-Yves Hamel sur le but des Merlus à Marcel-Picot. Un bon centre de Jonathan Delaplace dans le dos de la défense nancéienne, un tacle des familles pour pousser le ballon dans le but et voilà le compteur but qui s'ouvre enfin dans cette journée de Ligue 2. Manque de pot pour Lorient , la réaction nancéienne était au rendez-vous avec un match où Vagner s'est offert un doublé avant de voir Amine Bassi offrir la victoire aux siens. Quatrième victoire consécutive pour Nancy en Ligue 2, et la zone de relégation qui se retrouve quatre points derrière... Rien ne sert de courir, il faut partir à point !C'est un geste qu' Alexandre Coeff aurait pu éviter dans cette première période face à Orléans . À pleine vitesse, le défenseur corse lève le pied haut et vient s'essuyer sur la chaussette de Quentin Lecoeuche . Vilain, très vilain... Si ce geste valait sans doute plus qu'un carton jaune, le spectacle aura tout de même été au rendez-vous avec un match nul prolifique. Mais Orléans aurait sans doute préféré évoluer en supériorité numérique pour troquer ce feu d'artifice contre une courte victoire.» Les mots de Quentin Bernard sont sans doute forts, mais ils ne peuvent pas être plus explicites : Brest s'est pris une douche froide et sait que la semaine prochaine s'annonce déterminante avec un match à Lorient , pour croire un peu plus à la montée. En évitant une copie de ce genre...Elle ne paie pas de mine à première vue, mais elle fait toujours son effet sur la durée grâce à ses anchois de qualité. Six buts pour une toute petite première période, quinze buts dans le deuxième acte. Voilà comment la Ligue 2 peut séduire ses spectateurs les plus assidus.