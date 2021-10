Valenciennes : avalanche d'arrêts maladie liés au stress

ABC

La vie n'est pas spécialement rose, ces derniers temps, à Valenciennes.Au-delà des deux défaites face à Dunkerque et à Amiens qui ont installé VA à une triste 15e place de Ligue 2, c'est dans les coulisses que les choses sont particulièrement sombres. Le président nordiste Eddy Zdziech doit en effet faire face à des difficultés sportives, financières, mais surtout sociales. Depuis quelques jours, 20 Minutes rapporte une cascade d'arrêts maladie mettant en cause du stress.témoigne un employé de VA. Le président n’est pas à l’écoute des salariés du club. On est laissés à nous-mêmes. On a l’impression d’être des "merdes" » Un changement de local (du stade du Hainaut au Mont Houy, le centre de vie du club) avec des bureaux plus petits et pas adaptés pour des raisons de coûts, une ambiance pas folle entre les employés, et c'est le parfait cocktail du burn-out.Pourtant, le président ne semble pas inquiété plus que ça. En poste depuis 2014 en succession de Jean-Louis Borloo, Eddy Zdziech semble ne pas douter de ses capacités de manager. « Que des gens se sentent bien ou pas bien au VAFC, peut-être, s'est-il défendu dans 20 Minutes. Mais ce n’est pas l’impression que ça me donne. Pour moi, les conditions de travail sont excellentes. Et quand j’entends dire que mon management est dur, il faut poser la question à tous ceux qui considèrent qu’il n’est pas dur et qui considèrent même qu’il est bon. »Une victoire face à Auxerre, lundi pour le compte de la 14journée du championnat, ne règlerait aucun problème.