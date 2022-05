Vainqueur à Lorient, l'OM redevient dauphin et sera européen

| 0⃣ - 3⃣ | #FCLOMLe duel entre l'ex-marseillais Morel et l'ex-lorientais Guendouzi aura tourné en la faveur du second ! Les buts de la victoire de l'@OM_Officiel sont à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgva4P pic.twitter.com/ZBESjh1a8J — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 8, 2022

FC Lorient (5-3-2) : Le Goff, Silva (Ouattara, 61e), Morel, Mendes, Laporte - Lemoine (Monconduit, 61e), Le Fée, Abergel (Innocent, 73e)- Koffi (Koné, 61e), Laurenté (Boisgard, 74e) Entraîneur : Christophe Pélissier



Olympique de Marseille (3-4-3) : Mandanda - Saliba, Ćaleta-Car (Kolašinac, 53e), Luan Peres - Kamara, Gueye, Rongier, Guendouzi - Gerson (Lirola, 70e), Ünder, Bakambu (Dieng, 17e, Luis Henrique, 71e). Entraîneur : Jorge Sampaoli

La malédiction du maillot bleu a encore frappé.Faciles vainqueurs du FC Lorient, les Marseillais ont relevé la tête après les déceptions en Ligue Europa Conférence et la claque reçue à domicile contre l'OL dimanche dernier. De quoi officiellement valider la place en Coupe d'Europe de l'OM la saison prochaine, avant les deux dernières journées du championnat du siècle. Reste à savoir à quelle compétition européenne prendront part les Olympiens. Car même si ce net succès à Lorient semble rapprocher l'OM de la C1, la cascade de blessures survenue ce dimanche au Moustoir pourrait peser lourd contre Rennes et Strasbourg. Bakambu, Ćaleta-Car, Gerson et Dieng sont ainsi sortis blessés, alors que Saliba sera suspendu contre Rennes.Un bilan assez lourd pour l'OM, déjà privé de Payet, Milik et Harit au coup d'envoi. Mais d'un point de vue comptable, les trois points du jour font un bien fou à l'OM, de nouveau dauphin. Rien d'étonnant étant donné la prestation pleine de maîtrise des Olympiens au Moustoir, justement récompensés en fin de première période par une reprise de Dieng en mode kung-fu. Logiquement devant à la pause, l'OM a eu le bon goût de se faciliter la tâche en breakant d'entrée de second acte, après un petit festival de Guendouzi dans la surface. Apathiques, les Lorientais n'ont jamais inquiété les Marseillais, qui ont triplé la mise grâce à Gerson, magnifiquement servi par DiengToujours aussi fringant à l'extérieur, l'OM compte 8 points d'avance sur la cinquième place à deux journées de la fin. Et sera donc européen la saison prochaine.