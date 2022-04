Prévois du cash pour la saison prochaine? Félicitations @ToulouseFC ? pic.twitter.com/8YksNuDBTj — Mon Petit Gazon (@MonPetitGazon) April 26, 2022

En deux ans, les habitudes se perdent.Ce lundi, les Toulousains ont validé leur ticket pour l’élite en dominant les Chamois niortais (2-0) . L’occasion de sortir des T-shirts et des messages sur les écrans géants du Stadium. Les joueurs ont enfilé des hauts peu de temps avant le coup de sifflet final sur lesquels la mentionapparaît.Ainsi, les supporters des Violets devront se faire au fait deou encore, en référence à la VAR, présente en Ligue 1 et pas dans les niveaux inférieurs.Avec un peu de chance, le Stadium n’aura pas besoin de s’habituer au fait d’en prendre trois par le génie français deux fois par an.