Une lycéenne a réalisé une série dans l’intimité de quatre jeunes du PSG

Il y a eu Netflix et son. Il y a eu Amazon et ses. Maintenant, il y a Léna.Tout au long de la saison, Léna, une lycéenne de 15 ans passionnée de cinéma, a reçu l'autorisation du Paris Saint-Germain pour réaliser une série sur la vie de quatre jeunes du PSG, intitulée. Le casting ? Katia Imarazene et Eden Le Guilly, 16 ans, du centre de formation féminin, ainsi que Younes Idder et Adam Ayari, 14 ans, de la préformation masculine., confie àAnthony Baca, le directeur adjoint du digital du PSG, qui a également apprécié la proximité d'âge entre la réalisatrice et les quatre filmés.Le tournage s'est déroulé en cinquante jours répartis sur huit mois, sans que Léna n'ait de consigne à adopter. Carte blanche et caméra en main, Léna s'est glissée au plus proche de l'intimité de ces talents en devenir, de leurs réveils matinaux à leurs moments privés, en passant par leurs parcours footballistique et scolaire. Mercredi, le PSG a diffusé dans son auditorium le premier épisode en présence des proches des cinq individus. Pour le dernier épisode, Léna a réservé des surprises avec, entre autres, l'apparition de joueurs professionnels.Marco Verratti en a sûrement profité pour lui demander comment être un bon acteur.