Une incroyable série sans succès pour Levante

HB

La série qui fait mal.À la suite de son match nul face à Osasuna ce dimanche (0-0), Levante compte désormais 24 matchs sans victoire en Liga, égalant la série du Sporting Gijón entre 1997 et 1998. Un triste record qui pourrait être battu ce samedi si le club de la banlieue de Valence ne venait pas à bout de l'Espanyol de Barcelone. Il faut remonter jusqu'au 10 avril pour voir la trace d'un succès à Eibar. Depuis, les banlieusards ont enregistré onze nuls et treize défaites et sont désormais derniers de la Liga avec huit points au compteur, et six de retard sur les premiers non relégables.Une vague de mauvais résultats qui aura eu raison en octobre de Paco López, remplacé par Javier Pereira, qui, après trois points en sept matchs, a été évincé la semaine dernière. C'est désormais l'entraîneur de la réserve, l'Italien Alessio Lisci, qui officie sur le banc des derniers de Liga.Lareste toutefois la pire série espagnole de l'année.