Un nouveau chef du recrutement aux Girondins de Bordeaux ?

La nouvelle équipe en charge des Girondins de Bordeaux commence à prendre forme.Selon nos informations, après avoir intronisé Admar Lopes en tant que directeur technique, Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du club, devrait annoncer l'arrivée de Stefano Luxoro au poste de(le chef de recrutement, en version française).Directeur du scouting à l’AS Roma depuis juillet 2019, passé par l’AC Milan, la Sampdoria et la Juventus de Turin ces quinze dernières années, Stefano Luxoro est pressenti pour être en charge de l'équipe première et des jeunes.L'Italien aura fort à faire pour reconstruire et remodeler un effectif qui a longtemps flirté avec la zone de relégation avant de finir 12e de L1 la saison passée, qui est toujours suspendu à la décision de la DNCG pour savoir de quoi son avenir sera fait (et en quelle division jouera Bordeaux) et qui pourrait connaître de sérieux changements pendant le mercato estival.A la place des supporters girondins, on ne s'enflammerait pas tout de suite : on ne sait pas absolument pas s'il a prévu de ramener Edin Dzeko, Jordan Veretout et Pedro dans ses bagages, même si une petite voix nous dit qu'a priori ce ne serait pas prévu. Après, on peut se tromper.