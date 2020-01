Un membre de la CGT éclate toutes les ampoules du logement de John Stones

Après avoir coupé le poste de Rungis et plongé Orly dans le noir avec ses camarades, Michel*, un membre de la CGT Mines-Énergie du Val-de-Marne, s'est rendu seul au domicile de John Stones afin d'y pulvériser toutes les ampoules. Mais pourquoi donc a-t-il rejoint le Cheshire pour y commettre son méfait ? Reportage.

1

Son monde est Stone(s)

Dans le Cheshire, sans que ça bastonne

Et soudain l'explication, version Kingston

*Le prénom a été changé



** Répétez "et peut-être prendre cher dans le Cheshire, mais c'est pas sûr" une vingtaine de fois à toute vitesse

Par Stéphane Morot

Ce reportage est une fiction. Toute ressemblance ou similitude avec des personnages et des faits existants ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Michel allume une cigarette deux secondes après avoir fumé la dernière. C'était à la fin du mois de janvier, il venait de porter un coup à Rungis et Orly, avec ses camarades de la CGT, et ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. «» Il était temps d'aller voir ailleurs. Et peut-être prendre cher dans le Cheshire, mais c'est pas sûr**.Dans le salon de Michel, avenue Youri Gagarine, à Vitry-sur-Seine, trônent une vidéo de(avec Sharon Stone), un plan de l'université de Houston,de Jean Staune, un disque de Daniel Johnston et des dizaines d'autres des Stones. «» Après des semaines de lutte, on le sent un peu désappointé. Quand on lui demande si les Stones étaient un groupe politiquement engagé, la réponse de Michel est simple : «» Et quand on lui demande son morceau préféré, il indique sans hésitation. Le voyage peut commencer.En place à bord d'un planeur ultra-léger motorisé, il s'envole pour l'Angleterre. Arrivé dans le Cheshire, il repère tout de suite la maison de Stones, dont il avait vu quelques photos sur internet, mais dont il ne retrouvait plus l'adresse exacte, «» . Lorsqu'il entre dans la propriété comme dans un moulin, il sourit. «» Puis Michel pénètre à l'intérieur de la somptueuse maison, qui était grande ouverte, et en pète toutes les ampoules, grâce à un bâton de marche nordique Decathlon. Au bout de 6 heures et 23 minutes, il repart, ni vu ni connu. «» Retour au bercail avec le sentiment du devoir accompli.Je laisse Michel raconter la fin de son histoire, assis sur un pneu Bridgestone (bien entendu) Dueler A/T 694 750R16 112 N, toujours dans le salon, un spliff à la main, et lui signifie qu'il s'est certainement trompé. En effet, il a mal entendu et c'est bien la chanteuse Stone (de Stone et Charden) et non le joueur Stones (de Manchester City) qui se retrouve sur la liste UDI du maire sortant de la commune de Commentry, dans l'Allier. Se rendant compte de la méprise, Michel finit par conclure : «» Au bout du compte, de John ou de Michel, c'est Michel qui a retrouvé la lumière le premier.