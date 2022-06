Florian Thauvin à l'OM : Who let the Dogue out ?

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Celui de Florian Thauvin à l'OM en 2013 coche toutes les cases. Tout juste arrivé au LOSC, avec qui il s'est engagé en janvier, le milieu offensif ne s'éternise pas et file à la marseillaise pendant l'été. Un transfert validé le dernier jour du mercato, non sans quelques remous.

Étoile fuyante

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé pour qu’il signe à Lille. On n’a pas été rapides, je ne sais pas... Mais la volonté de l’avoir a toujours été là. »

La grève de trop

« Les manœuvres désespérées du président de l'OM n'ont pour seule finalité que de déstabiliser un joueur, lui faisant croire que les contrats et les engagements ne signifient rien. »

« Regardez Sophie Marceau ou Isabelle Adjani »

« On discutait avec Florian, ça se passait bien. Il retrouvait son oncle à l’hôtel, et le lendemain, c’était pire. Les dés étaient pipés. »

Voilà comment Lille se targuait de son coup le 29 janvier 2013. Une affaire à 3,5 millions d’euros pour les Dogues, en recherche d’allant offensivement après le départ de leur maestro Eden Hazard. À l’époque, le milieu offensif brille sous le maillot bastiais. Dans la foulée de sa signature, il est d’ailleurs prêté au Sporting pour y finir la saison. Il retrouvera le Nord pendant l’été, mais jamais pour y jouer. Et le 2 septembre, peu après 22 heures, Thauvin deviendra marseillais., résume Frédéric Paquet, alors directeur général adjoint du LOSC.Entretemps, Thauvin claque trois doublés en Ligue 1 - contre l'OL, Valenciennes et Brest - et colle un but au Vélodrome. En mai, il est élu meilleur espoir du championnat face à Rémy Cabella, Lucas Digne et Marco Verratti. En juillet, il devient champion du monde U20 avec Alphonse Areola et Paul Pogba en inscrivant les deux buts de la victoire contre le Ghana en demi-finales (2-1). Sa cote grimpe en flèche, alors le garçon demande une revalorisation à son retour à Lille. D’autant que selon le, il estde s’être fait chambrer sur son salaire (45 000 euros par mois) par son coéquipier en sélection, Yaya Sanogo., resitue Frédéric Paquet.Sans qu’une position commune ne soit trouvée au retour du Mondial U20. Une aubaine pour l’OM., rejoue Élie Baup, alors coach des Olympiens., abonde Frédéric Paquet. Et le président marseillais n’a pas abdiqué.Thauvin remet lui-même une pièce dans la machine début juillet en confiant ses regrets à, alors que le LOSC a fini sixième du championnat et que Rudi Garcia a signé à la Roma :Michel Seydoux monte immédiatement au créneau par le biais d’un communiqué. Le boss lillois déclare le joueuret n’y va pas de main morte à l’encontre de son homologue marseillais :Une claque en public, mais en coulisses, le fameux « Tonton Adil » , un boucher devenu conseiller du joueur, joue sa partition., confie Baup. Le 26 août, Frédéric Paquet confirme une nouvelle offre de l'OM, estimée à 10 millions d’euros bonus compris. Refusée par les Dogues. Dès le lendemain, Flotov sèche l’entraînement. Bis repetita lors des trois jours suivants., commente Baup., assure Paquet.Le deal se conclut dans les dernières heures du mercato, Lille récupérant 12 millions dans l’affaire. Michel Seydoux s’en explique sur le site du club :Au passage, il distribue les beignes pour Thauvin et son conseiller, Dans So Foot , Seydoux tente une comparaison cinématographique :Sans faire de référence au cinoche, Frédéric Paquet abonde :Le milieu offensif a obtenu gain de cause, mais débarque sur la Canebière avec une image sacrément écornée. Pendant des semaines, il sera suivi par les sifflets des supporters adverses. Pour son retour à Lille, il sera même insulté et pris à partie dès l’aéroport., se remémore Élie Baup.Le bonhomme a su se relever, jusqu'à disputer 281 matchs sous le maillot phocéen, ponctués de 86 buts et 54 passes décisives. Joli butin pour un mutin.