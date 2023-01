Cata Domínguez, jugador del Cruz Azul, se disculpó por organizar fiesta con temática ‘narco’ a su hijo https://t.co/DJLmOg4kVE — Infobae América (@infobaeamerica) January 8, 2023

En voilà un qui porte bien son surnom.Le capitaine du club mexicain du Cruz Azul FC, Julio « Cata » Domínguez, a été écarté de l’équipe après que des photos de la fête d’anniversaire de son fils ont été publiées sur les réseaux sociaux. Et pour cause, cette célébration avait pour thème, série basée sur le trafic de drogue au Mexique. Parmi ces images, on voit des jeunes enfants qui célèbrent les 12 ans du fils de Domínguez avec des fausses armes. Ils portent aussi des maillots du club basé à Mexico et des casquettes avec la marque, les initiales de Joaquín Guzmán Loera, le baron de la drogue mexicain, plus connu sous son surnom d’Domínguez, qui est le joueur le plus capé de l’histoire de Cruz Azul, s’est depuis excusé sur les réseaux sociaux. Le défenseur aux 24 sélections avec le Mexique n’était pas dans le groupe pour la rencontre contre Club Tijuana qui s’est soldée sur un match nul (1-1), et son avenir chez lesest désormais en suspens.Heureusement, avec, nos joueurs français ne risquent pas de sanctions.