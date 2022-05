Un joueur licencié pour avoir fait croire qu’il avait le Covid afin d’assister à la finale de Coupe du Roi

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce qu’il ne faut pas faire pour voir Nabil Fekir...Samedi dernier, le Betis Séville remportait la Coupe du Roi aux tirs au but face à Valence. Le premier trophée des Andalous depuis 17 ans. Dans les tribunes du stade de la Cartuja, s’était invité quelqu’un qui n’avait rien à faire là : un certain Juan Carlos Menudo. Ce dernier est un joueur du Deportivo La Corogne et un fan inconditionnel du Betis. Jusque-là, ça va. Mais, selon, il s’avère que pour se rendre à Séville, lieu de la finale, le joueur de l’équipe galicienne, qui devait jouer le lendemain face à Talavera en troisième division, a dû mentir et dire à son club qu’il avait contracté le Covid.En fait, Menudo aurait acheté ses tickets pour la finale il y a un bon moment et le match face à Talavera était initialement prévu le vendredi. Ce qui lui permettait de jouer puis de se rendre en Andalousie le lendemain. Mais Talavera a finalement réussi à reporter le match au dimanche à cause de travaux dans son stade. Le jeudi après-midi, il a donc appelé le Deportivo pour signaler qu’il ne se sentait pas très bien et qu’il avait retourné un test positif au Covid. Il n’est donc pas retenu dans le groupe par Borja Jiménez, son coach, et file à Séville. Plusieurs preuves de son mensonge sont remontées aux oreilles de son club qui a donc décidé de le licencier ce vendredi. Pas forcément une immense perte pour l’équipe alors que Menudo ne cumule que 303 minutes de jeu cette saison.423 si on ajoute celles à Séville.