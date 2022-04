Un joueur du Barcelona SC marque sur un corner direct

FP

Un but de la mort Kitu.Damián Díaz, joueur du Barcelona SC, s'est offert un superbe but ce jeudi soir face aux Wanderers de Montevideo (victoire 4-2). Alors que le club équatorien vient d'obtenir un corner, Kitu, de son surnom, se saisit du ballon, remarque que ses adversaires tergiversent et expédie le cuir au fond des filets pour sceller la victoire de son équipe (4-1 à ce moment de la partie).En plus de démontrer que l'international équatorien est un bonhomme assez rusé, on remarque qu'il est également plutôt habile de son pied droit. Frappé de la droite vers la gauche, ce corner aurait été « plus facile » à rentrer pour un gaucher. Deuxième point soulevé par ce pion, le manque total de concentration du portier adverse, plus occupé à crier sur les autres qu'à se préoccuper du jeu.Un dimanche classique pour Pascal Dupraz ou Frédéric Antonetti en somme.