Strasbourg s'impose à Nice avec un doublé d'Ajorque

Nice (4-5-1) : Benítez - Atal (Lotomba, 80e), Todibo, Saliba, Kamara - Rony Lopes (Sellouki, 73e), Schneiderlin (Daniliuc, 73e), Claude-Maurice (Thuram, 39e), Boudaoui, Gouiri (Ndoye, 80e) - Dolberg. Entraîneur : Adrian Ursea.



Strasbourg (5-3-2) : Kawashima - Caci, Djiku, Mitrović, Kone, Guilbert - Liénard, Aholou (Sissoko, 77e), Thomasson - Ajorque, Diallo (Bellegarde, 39e). Entraîneur : Thierry Laurey.

C'était l'Ajorque-show !Le Racing Club de Strasbourg a obtenu une victoire décisive dans la course au maintien sur le terrain de l'OGC Nice. Face à des Niçois qui ne jouent plus rien et qui le font bien sentir, les coéquipiers de Stefan Mitrović démarrent sur les chapeaux de roue : dès la deuxième minute, l'inusable Ludovic Ajorque ouvre la marque d'un but de renard des surfaces. Assommés d'entrée, les Niçois monopolisent le cuir sans inquiéter outre-mesure le Strasbourgeois Kawashima, et Strasbourg peut rentrer au vestiaire en tête.Le second acte s'inscrit dans le continuité du premier : les Niçois dominent stérilement, les Strasbourgeois s'enhardissent et finissent logiquement par être récompensés. À l'heure de jeu, c'est encore Ajorque qui s'illustre, en concluant un beau mouvement collectif d'une tête imparable. De quoi asseoir définitivement une victoire qui, si elle n'assure pas mathématiquement le maintien aux hommes de Thierry Laurey, leur permet d'avoir leur destin entre les mains avant la dernière journée, avec un point d'avance sur le barragiste nantais.Au programme la semaine prochaine ? Un match brûlant face à Lorient, qui compte autant de points que les Strasbourgeois après sa victoire à Metz. On a hâte.