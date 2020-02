Un Brest à réaction prive Nice du top 5

Nice (4-2-3-1) : Benítez - Hérelle, Danilo, Dante, Nsoki (Durmisi, 88e) - Lees-Melou, K. Thuram - Ounas (Maolida, 70e), Claude-Maurice, Ganago (Lusamba, 64e) - Dolberg. Entraîneur : Patrick Vieira.



Brest (4-4-2) : Larsonneur - Belaud, Chardonnet, Duverne, Perraud - Court (Autret, 68e), Battocchio, Belkebla, Grandsir (Magnetti, 77e) - Cardona, Charbonnier (Lasne, 86e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Nice peut s'en mordre les doigts.En position d'intégrer le top 5, les Aiglons ont gâché une avance de deux buts et concédé le nul à la maison face à Brest (2-2), ce vendredi en ouverture de la 26journée.Fébriles en début de match, à l'image de ces deux avertissements récoltés par Hérelle et Danilo dans les vingt premières minutes, les hommes de Patrick Vieira ont pris l'ascendant sur leur première action construite. Lancé par Ganago, Claude-Maurice a centré pour Dolberg, dont la reprise a été prolongée au fond des filets par Ounas. Auteur de son premier but sous le maillot niçois, l'Algérien a offert en contre le second but à Dolberg. Servi dans le dos, le Danois s'est remis dans le sens de la marche avant de surprendre Larsonneur d'une frappe des dix-huit mètres dans le soupirail.Provisoirement cinquième, Nice ne l'est resté que vingt minutes. Le temps pour Grandsir de reprendre une frappe de Court repoussée par Benítez juste avant la pause, puis d'armer une frappe contrée par Danilo puis déviée dans ses propres filets par Dante peu après les citrons. Le Brésilien aurait pu se rattraper, mais sa tête est passée à côté (77), et Jérémie Pignard n'a pas daigné lui accorder un péno qui n'aurait rien eu de scandaleux (84). Larsonneur s'est lui montré décisif sur un tir en angle fermé de Maolida (77), permettant à Brest de boucler un quatrième match consécutif sans défaite en Ligue 1 et de reléguer le barragiste, Dijon, à huit points. Nice grimpe lui au septième rang, mais pourrait dégringoler dans la deuxième partie de tableau d'ici la fin du week-end.