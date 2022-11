Le grand voyage de Montassar Talbi

Né à Paris, Montassar Talbi a connu quatre pays pour se construire en tant qu'homme et parvenir, comme footballeur, à croire en une carrière au plus haut niveau. Le voilà aujourd'hui à disputer un Tunisie-France dans une Coupe du monde.

« Vers 10 ans, dans la rue, on me comparait à Paolo Maldini et Alessandro Nesta. J'avais les cheveux longs, je jouais défensif. En plus, j'avais le maillot du Milan, mais de Kaká. »

Barre rentrante, Nesta et Titi parisien

L'Espérance de devenir grand

« On était dans un lycée français d'un très bon niveau, avec des profs qui en demandaient beaucoup. On était là-bas de 7h45 à 18h. Il enchaînait avec l'entraînement. Quand on allait dormir, à 22h, lui rentrait, bossait ses cours, préparait les examens... »

L'enfer turc

« La Serie A, c'était un peu son rêve. C'est la ligue des défenseurs, il voulait montrer ce qu'il était capable de faire. »

Il ne fuit pas la guerre

« Pour la Coupe du monde, j'étais tellement stressé que j'en ai pleuré. Lui, calme, sang-froid... »

« Talbinho » a bien appris

C'est une histoire qui résume bien qui est Montassar Talbi. Madrid, février 2022. Après une Coupe d'Afrique des nations mélangeant différents sentiments (de très bonnes prestations individuelles, mais une élimination frustrante en quarts de finale ), le défenseur de la Tunisie prend quelques jours de vacances. Mode touriste activé. Quoique. C'est Ghassen, son meilleur pote, qui raconte :"Je vais à la salle, tu viens ?""Quoi ? T'es en vacances !"Ce sera comme ça chaque matin de leur court séjour madrilène. Sauf que lors de l'une de ces séances matinales, l'impensable se produit.s'étonne encore Ghassen.Montassar Talbi en a encore des étoiles dans les yeux :Ainsi est Montassar Talbi : un mélange entre une, comme évoqué par tous nos témoins, et une personne finalement très simple malgré son statut grandissant. Un amateur de bonne bouffe (mention spéciale pour les lasagnes de la maman de Ghassen, son ami), souvent devant son écran au moment d'un Grand Prix de Formule 1 ou d'un match de tennis (demandez lui qui est le meilleur entre Federer, Djoković et Nadal, il paraît que la question fâche). Capable de se détendre avec unou un, mais aussi avec un bouquin sur le développement personnel. Simple, on vous dit.C'est à Paris que commence son grand voyage. Né en 1998, le jeune Talbi cherche sa voie. Karaté, natation, handball, judo : tous testés, pas vraiment approuvés., rigole-t-il.On lui met un jour un ballon entre les pieds :L'évidence. Le Paris FC est son premier club. Puis, il rejoint Les Lilas, au nord-est de la capitale. Club qu'il n'oublie pas pour être venu avec quelques maillots en prenant le temps de raconter son parcours aux jeunes du club l'an dernier.Il a 8 ans quand il prend une licence aux Lilas. Kamel Smati, son entraîneur pendant deux ans, ne l'a jamais oublié pour une raison simple :Smati découvre un enfant, un joueur, mais aussi des parents. Le père bosse dans l'automobile, la mère est femme au foyer :Numéro 6, Talbi se distingue, et pas qu'un peu. Ce but du milieu de terrain, transversale rentrante, pour remporter le tournoi des Gobelins est resté dans les mémoires. Les capacités techniques de celui qui idolâtre Zizou et Ronaldinho ne passent pas inaperçues., raconte Talbi.Son profil prometteur arrive aux oreilles du PSG. Talbi va devenir un Titi parisien. Et pourtant.En 2010, toute la famille Talbi, originaire de Tunisie, rentre au pays., justifie le Lorientais. Direction Tunis. À la place d'intégrer l'un des plus grands clubs français, le jeune Montassar passe le test pour devenir un joueur d'un des clubs les plus mythiques du continent africain : l'Espérance de Tunis., assure-t-il.C'est à 15 ans que la bascule s'opère sur le terrain : le milieu défensif est reculé dans l'axe de la défense. Mais au quotidien, Talbi a davantage le profil d'un milieu à l'activité débordante. Ghassen, l'ami, explique :"Tu es où tu es pas seulement grâce au foot, mais grâce à ta façon de penser."Injouable en maths, où il claque un 18/20 à l'épreuve d'un bac ES décroché avec brio, Talbi voit en même temps sa carrière se lancer : le premier contrat pro avec l'Espérance est signé. Élu meilleur joueur du centre de formation, Talbi, intégré au groupe A depuis environ un an, fait alors ses vrais débuts. Et imaginez : il enchaîne Sfax et l'Étoile du Sahel, deux classiques., prolonge un proche.Talbi prend alors conscience d'une chose : gagner des titres, être aimé dans un tel club, c'est bien. Mais pour croire en une carrière à un plus haut niveau, aller chercher un challenge plus difficile est indispensable. Direction la Turquie et Rizespor. Il veut se mettre en danger, il va être servi. Quasi au placard, Talbi vit dix-huit premiers mois très durs :Arrive un match face à une D3 où il sait qu'il peut saisir sa chance., rejoue-t-il.Okan Buruk, actuel entraîneur de Galatasaray, n'en veut pas. Même après ce match face à Kasımpaşa, alors meilleure attaque du pays. Victoire 1-0 de Rizespor,, sauvetage sur la ligne signé Talbi., sourit encore Ghassen.Match suivant : en tribunes. Adam, le petit frère, n'a pas oublié :Car Ghassen le promet, tout a basculé à ce moment., rembobine-t-il.Un autre proche résume :Talbi s'installe dans la défense turque et se fait remarquer. L'Udinese et Benevento, promu dans l'élite italienne, le répère à l'été 2020. Filippo Inzaghi, coach de Benevento, prend son téléphone pour le convaincre. Hors de question pour Rizespor de céder son joueur. Sous pression pour prolonger son contrat, Talbi ne joue pas un seul match pendant les quatre premiers mois de la saison. Le club italien revient à la charge en janvier et fait signer un précontrat au Tunisien, pour une arrivée six mois plus tard., confie Adam, le frère.Sauf que Benevento plonge en Serie B. Talbi démarre la présaison, mais sait au fond de lui qu'il lui faut un club de D1 pour continuer sa progression. Direction le Rubin Kazan. Mais comme il était écrit que rien ne serait simple...Juste après ses vacances madrilènes, la saison est proche de reprendre en Russie, quand éclate la guerre en Ukraine. Les joueurs étrangers évoluant en Russie sont autorisés à quitter leur club., souligne Ghassen."Frérot, c'est comment ?"En pleine préparation du barrage décisif pour la Coupe du monde face au Mali, Talbi revient en Russie et restera jusqu'au bout, déterminé à maintenir le Rubin Kazan en D1., promet encore Ghassen.Talbi, lui, voit cette parenthèse russe comme une nouvelle étape dans son évolution., analyse-t-il aujourd'hui.Talbi est conforté par la promesse du club de faciliter son transfert à l'été 2022.Très attaché à son groupe d'amis de toujours, avec qui il se réunit dès que possible, Talbi en est même devenu un modèle., résume Ghassen.Et n'allez surtout pas croire que tout ceci peut le déstabiliser., s'étonne encore Adam, le frère, qui aime bien utiliser le terme "caméléon" pour raconter Montassar.Ce voyage fondateur permet aujourd'hui à « Talbinho » d'enfin profiter., se marre Adam. Excellent avec le rafraîchissant Lorient de Régis Le Bris, Talbi sait trop bien que tout peut s'écrouler très vite. Alors il profite, tout en sérénité. Le voilà aujourd'hui titulaire dans une Coupe du monde. Face aux Bleus, ce sera un affrontement symbolique de son histoire personnelle, mais aussi l'occasion d'assumer son statut de taulier de sa sélection nationale. Chose qu'il a déjà pu montrer face au Danemark (0-0) et à l'Australie (0-1) où il a été performant à chaque fois., confirme Selim Benachour, ancien numéro 10 du PSG de Ronaldinho, et aujourd'hui adjoint du sélectionneur, Jalel Kadri.Après avoir marqué à Paris, au Parc des Princes, lors d' un amical entre le Brésil et la Tunisie (1-5) en septembre, Montassar Talbi avoue avoirquand on lui parle de jouer un Mondial.Suivez Montassar, quelque chose nous dit que ce grand voyage est loin d'être fini.

Par Timothé Crépin

Tous propos recueillis par TC