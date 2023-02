Le Danemark bute sur la Tunisie

À quelques heures de défier l’Australie, Didier Deschamps et son staff avaient certainement les yeux rivés sur leurs écrans ce mardi après-midi pour observer le duel entre le Danemark et la Tunisie, les deux prochains adversaires des Bleus. Au terme de 90 minutes qui n’ont offert aucun but et donc aucun vainqueur à un public majoritairement acquis à la cause des Tunisiens, le sélectionneur français pourra au moins noter que ces deux équipes ne sont pas à prendre à la légère, tant l’intensité qu’elles ont pu mettre, par période, était délirante. Autre enseignement, et peut-être le plus important : la France a déjà la possibilité d’être seul leader du groupe D, dès ce mardi soir.

Le Danemark s’en remet à Schmeichel

À l’image du mano a mano entre les Américains et les Gallois de la veille, les premiers débats se matérialisent principalement par d’énormes duels, accompagnés d’une intensité rare, qui ont même de quoi faire oublier le ballon. Car si le Danemark avait prévu de valoriser son 3-5-2 habituel en posant calmement le jeu, la Tunisie ne l’entend pas de cette oreille, privilégie les gros contacts, et installe un pressing ébouriffant, capable même de faire transpirer les téléspectateurs depuis leur canapé. Résultat : le spectacle se déroule plutôt en tribunes où les Tunisiens, venus en nombre et harangués dès le départ par Laïdouni, déchaîné, prennent le dessus sur les Danois sur l’échelle des décibels. Le vacarme de l’Education City Stadium est même décuplé lorsqu’une flèche de Drager passe à quelques millimètres de la cage de Schmeichel (11e). Bis repetita quand Jebali croit ouvrir la marque, mais se fait finalement reprendre pour un hors-jeu (23e). Quelques minutes plus tard, Jebali, encore, se retrouve étrangement seul face au portier danois, qui remporte miraculeusement son duel pour maintenir les siens à flot (43e). À l’entracte, la Tunisie mène aux points, mais le Danemark est loin d’être KO.

Une mi-temps chacun

La troupe de Kadri revient sur le pré avec la même agressivité, mais laisse davantage les Danois construire. Ce qui les conduit à leurs premiers frissons : sur un second ballon, Skov Olsen propulse le cuir dans les filets de Dahmen, mais se voit lui aussi attrapé pour un hors-jeu (55e), avant que Dolberg ne décroise trop sa tête sur la situation suivante (57e). Hjulmand se gratte la tête, sort le capitaine Kjær pour changer son dispositif, et observe les siens enchaîner les situations. Eriksen cadre sa frappe, mais Dahmen se déploie de tout son long (69e), puis le malheureux Cornelius n’est pas assez vigoureux pour pousser le ballon au fond et doit se contenter d’un montant (70e). En face, les Aigles de Carthage s’essoufflent, à l’instar de Jebali qui termine sur les rotules, et ne parviennent plus à imprimer le rythme aperçu en début de partie. L’entrée tardive de la pépite Mejbri ne modifie pas le rapport de force, et le Danemark se fait de plus en plus insistant. En toute fin de partie, Lindstrøm, encore tout frais, envoie une mine sur Dahmen, vigilant (90e+3). Dans la foulée, l’arbitre va consulter la VAR pour une potentielle main de Bronn dans sa surface, qu’il juge finalement insuffisante pour siffler penalty. Rideau : le premier 0-0 de ce Mondial est là, et il est absolument mérité.

Danemark (3-5-2) : Schmeichel – Andersen, Kjær (Jensen, 65e), Christensen – Kristensen, Delaney (Damsgaard, 45e+1), Eriksen, Højbjerg, Mæhle – Skov Olsen (Lindstrøm, 65e), Dolberg (Cornelius, 65e). Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

Tunisie (3-4-2-1) : Dahmen – Talbi, Meriah, Bronn – Drager (Kechrida, 88e), Skhiri, Laïdouni (Sassi, 87e), Abdi – Slimane (Sliti, 67e), Msakni (Mejbri, 80e) – Jebali (Khenissi, 80e). Sélectionneur : Jalel Kadri.