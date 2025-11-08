Le Paris Saint-Germain a voulu recruter un des meilleurs 9 du monde

Et ce 9 s’appelait…

… Julian Álvarez ! Interrogé dans les colonnes de France Football, l’avant-centre a confirmé un intérêt du Paris Saint-Germain à son égard en 2024. Finalement, l’Argentin a signé en faveur de l’Atlético de Madrid dont il est actuellement l’un des fers de lance offensifs.

« Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait », a ainsi relaté l’attaquant, qui est également cité du côté de Barcelone.

Et puis, Ousmane Dembélé s’est transformé…

Luis Enrique tendre avec un de ses joueurs