Tuchel et la peur du Ney’bouché

En phase de reprise et pour le moment écarté du groupe, Neymar n’est pas à la disposition de Thomas Tuchel ce dimanche soir à Rennes (21h). Un manque considérable dans le jeu offensif parisien que l’entraîneur allemand doit combler sans savoir s'il pourra compter ou non sur son meneur de jeu cette saison.

Tuchel-Neymar, l'amour est sur le pré

Un rôle essentiel dans l'animation offensive parisienne

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Thomas Tuchel est un homme qui compte les jours. En se levant se dimanche, à quelques heures d’affronter le Stade Rennais pour le compte de la 2journée de Ligue 1, il sait qu’il lui en reste désormais quinze. Quinze jours qui le séparent de la fin du mercato, pour pouvoir enfin dormir sur ses deux oreilles. Et surtout être fixé sur ce qui va composer la totalité de son effectif, et notamment sur un homme qui est au centre de toutes les attentions depuis plusieurs semaines : Neymar. Le Brésilien, récemment appelé par Tite pour les matches du Brésil programmés en septembre , ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Barcelone ? Madrid ? Paris, où sa présence fait plus que débat chez certains supporters, mais où un contrat le lie encore trois ans au club ? Lui aussi fait partie de ce groupe d’hommes qui compte les jours. Tout comme l’état-major du PSG, qui ne sait pas encore s’il va devoir lui trouver un remplaçant. Un grand bazar, qui impacte forcément Thomas Tuchel alors que la saison parisienne est déjà bien lancée. Et que les jours passent vite, que la Ligue des Champions approche.Forcément, pour Tuchel plus que n’importe qui d’autre, savoir si Neymar sera là ou non est une obsession. À chaque point presse, lorsqu’il est lancé sur le sujet, l’entraîneur parisien ne manque pas de le répéter et d’être interrogé sur le sujet. Déjà, après Nîmes lors de la 1journée, Tuchel s’était montré clair : «Rebelote ce samedi, en conférence de presse d’avant-match, où le coach parisien s’est cette fois encore plus épanché sur le sujet : «» Que Tuchel tente de protéger son joueur, chahuté par le public parisien le week-end passé, il n’y a rien d’étonnant. Et pas seulement du seul point de vue où, faute d’un acheteur fortuné et prestigieux prêt à mettre une grosse somme d’argent sur la table des dirigeants parisiens, Neymar serait contraint de rester à Paris. L’équation serait trop facile à résoudre.Tuchel le sait, et il n’est pas le seul à l’avoir perçu : les qualités de Neymar sont essentielles dans le jeu qu’il cherche à mettre en place depuis plus d’un an maintenant. Face aux blocs regroupés, communs en Ligue 1, les qualités de percussions du Ney’ permettent au PSG de créer les décalages et de faire ce liant entre le milieu et l’attaque. Du coup, sans lui, Paris doit se reposer davantage sur les qualités de jeu long de Marquinhos et Verratti ou bien même directement sur les exploits individuels de Mbappé ou Di María.Un constat qui s’est vérifié une première fois lors de la reprise de la Ligue 1 face aux Crocos. L’absence de Neymar s’est faite sentir dans les vingt-cinq derniers mètres jusqu’à ce que l’équipe de Bernard Blaquart ne prenne l’eau de tous les côtés face à la vitesse de Mbappé. L’absence de l’homme qui a marqué 34 buts et délivré 21 passes décisives en 37 matches de Ligue 1 a révélé ce manque de liant, l’absence de cette qualité technique hors-norme pas toujours essentielle en Ligue 1 mais dont Paris a besoin pour performer en Europe. Et puis, peut-être que cette fois, Tuchel a envie de pouvoir disposer de son maître à jouer en février. Là où Paris est attendu, là où le PSG «» . Là où, finalement, son avenir se joue aussi lorsqu'on voit les raisons pour lesquelles ses prédécesseurs ont été évincés. Mais en attendant, Thomas Tuchel doit faire sans et surtout sans savoir.