Revivez le multiplex de la Ligue des champions

Il y avait quatre affiches en simultané ce mercredi soir pour la suite de la première journée de la Ligue des champions. En parallèle du PSG qui démarrait sa campagne par la réception de l’Atalanta, trois énormes affiches : l’Inter Milan défiait l’Ajax à Amsterdam, le Bayern recevait Chelsea, alors que Liverpool se frottait à l’Atlético à Anfield. Revivez le multiplex !

PSG 4-0 Atalanta

But : Marquinhos (3e), Kvaratskhelia (40e), Mendes (50e) et Ramos (90+2e) pour Paris

Bayern 3-1 Chelsea

But : Chalobah (20e, CSC) et Kane (26e ,63e) pour les Bavarois // Palmer (27e) pour les Blues

Liverpool 3-2 Atlético

Buts : Robertson (4e), Salah (6e) et Van Dijk (90+3e) pour les Reds // Llorente (45+3e, 80e) pour les Colchoneros

Ajax 0-2 Inter

But : Thuram (42e, 47e) pour les Nerazzurri

23h02 : Allez, ciao a tutti !! Et merci d’avoir suivi ce multiplex sur le site ! On se retrouve (très) vite sur sofoot.com pour la suite des aventures de la Ligue des champions… et la suite, c’est déjà demain !! Bonne nuit les potes !!

23h : Eh ben voilà les ptits zamis, c’est l’heure de nous quitter pour ce soir après un multiplex sacrément prolifique ! On en a eu pour notre argent sur ce coup-là, et de toute façon, ça tombe bien… SoFoot, c’est gratuit !!!

22h59 : On n’a même pas eu le temps de le mentionner dans cette fin de partie folle en Angleterre, mais le Bayern est bel et bien venu à bout d’un Chelsea dangereux jusqu’au bout (3-1), grâce notamment à un doublé de son attaquant vedette, Harry Kane.

22h58 : C’est fini à Anfield !! Liverpool s’en sort in extremis et vient à bout de l’Atlético grâce à un but tardif de son capitaine !! Liverpool 3-2 Atlético

Van Dijk the hero at Anfield 💪🔴#UCL pic.twitter.com/lqSJEpjbHu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2025

22h57 : Le but du break vendangé par Ekitike sur un service de Salah !! Certes elle n’était pas facile à reprendre, mais le Français doit mieux faire… Heureusement, Alisson capte le ballon sur la contre-attaque suivante pour soulager les Reds…

22h56 : La goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Diego Simeone, expulsé par Monsieur l’arbitre… Quelle fin de match !!

22h54 : GOOOAAAAAAAAAAL de Virgil Van Dijk !! Un nouveau but dans le temps additionnel pour les Reds !! Le capitaine s’élève plus haut que tout le monde sur corner et vient smasher sa tête dans le petit filet d’Oblak !! Anfield chavire !!!! Liverpool 3-2 Atlético

22h53 : C’est fini à l’Amsterdam Arena ! Victoire sans trembler pour les vice-champions d’Europe de l’Inter grâce à un doublé de Thuram !!

22h52 : Liverpool pousse en cette fin de match pour forcer le destin, mais la défense espagnole tient bon…

22h50 : Tandis ce que le festival continue porte d’Auteuil…

22h48 : Et le but de Chelsea pour relancer cette fin de match !! Cole Palmer et son pied gauche une fois de plus pour tromper Neuer, Chelsea réduit l’écart ! Et bah non, c’est annulé par la VAR, on en reste à 3-1 !

22h46 : Ouuuuuh la tête de Konaté qui n’était pas loin de redonner l’avantage à Liverpool !! Elle va être chaude cette fin de match !!

22h42 : GOOOOLGOLGOLGOL de Marcos Llorenteeeeeeeee !! Et bah voilà y’avait qu’à le demander !! Quelle frappe du sosie de Forlan pour recoller à 2-2 !! Et quelle remontée des hommes del Cholo, qu’on croyait pourtant sous terre après 10min de jeu !! Liverpool 2-2 Atlético

22h40 : Aucun but en deuxième mi-temps du côté d’Anfield… du coup, voici le but de Salah en cadeau histoire de patienter un peu

ÇA VA TROP VITE À ANFIELD, MOHAMED SALAH FAIT LE BREAK FACE À L'ATLETICO 🤯 Liverpool mène 2-0 après 6 minutes de jeu, on va peut-être avoir droit à un match fou sur CANAL+FOOT 🥵#LIVATM | #UCL pic.twitter.com/CAcM7I0inx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2025

22h38 : C’est qu’il en forme notre ami Kane en ce début de saison… Voilà qui va donner des idées aux supporters anglais pour l’été prochain…

Harry Kane has 13 goals and 4 assists in 11 games already this season… he is unstoppable 🤯 pic.twitter.com/ihcbBAuiEB — OneFootball (@OneFootball) September 17, 2025

22h32 : C’est a priori à Anfield que le suspense est le plus grand : un seul but sépare les deux formations tandis ce que les Reds viennent de passer tout proche du 3-1…

22h27 : On en pense quoi du maillot vintage de l’Atlético la team ?? Un peu old school en mode Diego Forlan prime début de carrière, plutôt pas mal je trouve…

⏱ 46' | Liverpool 2-1 Atleti En juego la segunda parte en Anfield 🔴⚪️ pic.twitter.com/JU6Vg1cDDI — Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2025

22h25 : À noter que dans le nord de l’Angleterre, Grizou est sorti en lieu et place de Sorloth : désolé mesdames…

22h23 : TOOOOOOOOORRRR à l’Allianz Arena !! Le doublé pour Harry Kane sur une perte de balle totalement bête de la défense de Chelsea ! L’Anglais fait mouche du plat du pied droit ! Bayern 3-1 Chelsea !

22h19 : Entrée en jeu de notre palindrome préféré du côté d’Anfield, en lieu et place d’Alexander Isak… Allez Hugo, montre leur qui est le vrai patron de l’attaque des Reds !!

22h15 : Attention à ne pas trop s’exposer pour les Blues, ça va très vite en contre côté Bayern… la frappe de Diaz est toutefois captée facilement par Sanchez sur ce coup-là

22h11 : Et pendant ce temps-là, ça continue de dérouler au Parc des Princes…

22h09 : Mais pourquoi diable tu n’es pas aussi fort avec l’EDF qu’avec l’Inter mon Marcus ?? Hein pourquoi ?!!

22h06 : Et ça n’a pas trainé !! On prend les mêmes et on recommence avec Marcus Thuram qui y va de son doublé sur corner !!! Ajax 0-2 Inter ! Quels coups de caboche !!

22h05 : C’EST REPARTI !

22h04 : Allez allez en place, les crampons claquent dans les couloirs… Ça va reprendre incessamment sous peu !

21h51 : C’EST LA MI-TEMPS SUR TOUTES LES PELOUSES ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a été gâtés ! Des buts et du suspense partout, c’est le moment d’une petite pause pipi avant de revenir pour une deuxième partie de multi qui s’annonce passionnante !! À tout de suite la team !

21h49 : GOOOOL de Marcos Llorente pour l’Atlético sur une passe dé de Raspadori !! Les Madrilènes ne sont donc pas morts dans cette partie !! Liverpool 2-1 Atlético

21h47 : Vous saviez, vous, que notre Thuram national était surnommé Tikus de l’autre côté des Alpes ?

21h45 : Ouh le vilain pénalty qu’on vient de voir du côté du Parc… MAIS CELA NE NOUUUS REGARDE PAS

21h42 : La voilà l’ouverture du score à Amsterdam, et c’est pour l’Inter ! Qui d’autre que Thuram pour venir couper de la tête un corner de Çalhanoğlu ! Déjà le quatrième but de la saison pour l’attaquant Français… Ajax 0-1 Inter !

21h40 : On nous glisse dans l’oreillette qu’un Géorgien enragé vient de conclure en solo du côté du Parc… allez checker sur l’autre live SoFoot de la soirée !

21h36 : Eh bah dommage, l’ouverture du score ne sera pas pour tout de suite aux Pays-Bas : le pénalty est annulé pour une faute initiale de MT9 !

21h34 : Pénalty pour l’Inter !! Thuram encore qui pousse le jeune Baas à la faute ! On dirait pourtant que c’est le fils de Lilian qui aggripait le maillot en premier… Monsieur Oliver va voir la VAR de plus près…

21h32 : Ah bah enfin des images de l’Amsterdam Arena ! Et c’est notre Frenchie Marcus Thuram qui vient titiller le poteau gauche des bataves d’une frappe croisée du droit ! On était pas loin de l’ouverture du score…

21h29 : BABABABAMMM COLD PALMER qui vient réduire l’écart dans la foulée d’une frappe puissante sous la barre !! Quelle action des champions du monde (des clubs) pour venir débloquer leur compteur !! Bayern 2-1 Chelsea

Cole Palmer in the Champions League 🥶#UCL pic.twitter.com/RIC9Z3fkyf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2025

21h28 : Harry Kane évidemment !!! L’Anglais transforme facilement ce pénalty qu’il a lui même obtenu et donne deux buts d’avance au champion d’Allemagne ! Bayern 2-0 Chelsea

𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🥰 pic.twitter.com/l8Xg4O7iSc — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025

21h26 : Oppopop penalty à Munich pour le Bayern et une faute sur Harry Kane ? C’est checké par la VAR… et c’est confirmé !

21h21 : Ouverture du score à Munich !!! Olise provoque côté droit et centre fort vers le but, c’est détourné par Chalobah dans ses propres filets !! Bayern 1-0 Chelsea !

21h20 : On en parle de la réalisation de Canal qui ne diffuse quasi que le match du PSG dans le multi ?? Oh Éric Besnard réveille-toi mon garçon !!

21h16 : Ça s’observe aussi du côté d’Amsterdam entre l’Ajax et l’Inter… Pas de situations intéressante de part et d’autre, mais une sacrée ambiance en tribunes… Matez un peu cette merveille

21h11 : Pas encore d’action chaude à signaler sur la pelouse de l’Allianz Arena. Mais des couleurs de maillot qui font vraiment plaisir : un rouge vif côté allemand, un joli bleu côté anglais. Pourquoi faire compliqué ?

21h09 : Eh beh, si on s’attendait à un tel début de multi ! Les Reds sont complètement en feu et vont vaciller les Colchoneros… Tonton Simeone a du souci à se faire

21h06 : Et encore un but pour les Reds !! Mo Salah n’a besoin de personne cette fois pour conclure en solo : l’Égyptien rentre comme dans du beurre dans la défense espagnole et vient ajuster Oblak du gauche ! Et ca fait déjà 2-0 pour Liverpool !!!

21h04 : BUUUUUUUT pour Liverpool après seulement 3 min de jeu !! Et c’est un sacré but gag : Robertson dévie du talon un coup franc puissant de Mo Salah, ça fait ficelle !! LA CH*TTEEEEE dirait un illustre tennisman français

21h03 : Et ben pas de pot, le premier but de la soirée est pas pour nous ! Chanceux que tu es, Tom !

21h : Et c’eeeeest parti sur toutes les pelouses m’sieurs-dames !!

20h59 : Sachez les copains que pour suivre de près le match des champions d’Europe, mon compère Tom Binet est du côté du Parc des Princes et saura vous conter la partie bien mieux que moi ! De notre côté, on va se concentrer sur les trois autres matchs du soir, et y’aura déjà fort à faire !

20h58 : Allez installez-vous confortablement dans le fond du canap, l’hymne étoilé retentit sur toutes les pelouses ! Place au jeu, faites nous vibrer messieurs les artistes !

20h57 : On a le droit à de sacrés chocs ce soir, et dans quatre des plus beaux stades d’Europe en plus ! Elle est pas belle la vie de suiveur de multiplex ??

20h53 : Grouillez vous si vous venez d’arriver sur ce live, le YNWA est en train de résonner à Anfield !

20h51 : Sachez les ptits zamis que dans les premiers matchs de ce mercredi soir, l’Olympiakos et Pafos se sont séparés sur un match (très) nul et vierge (0-0), tandis ce que le Slavia Prague et Bodo/Glimt ont été plus prolifiques, sans toutefois parvenir à se départager (2-2).

20h49 : Pour finir, El Cholo Simeone nous pond son bon vieux 4-4-2 histoire de bien verrouiller les ailes. Oblak défend les cages espagnoles pour la 77ème année de suite, tandis ce que nos français Lenglet et Grizou sont bien là dans le XI

El XI del Atleti 🔴⚪ pic.twitter.com/1v2Tohmetj — Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2025

20h47 : À Anfield, pas d’Hugo Ekitike qui débutera sur le banc. C’est bien Alex Isak qui lui chipe la place de numéro 9, épaulé sans surprise par Salah, Wirtz et Gakpo

Team news is IN for our Champions League clash with Atlético Madrid 👊 #UCL — Liverpool FC (@LFC) September 17, 2025

20h45 : Enzo Maresca mise lui aussi sur un 4-2-3-1, avec Cole Palmer et Pedro Neto en détonateurs, João Pedro en buteur

Your Champions League Chelsea. 🌟 pic.twitter.com/3QZQmaiSKI — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2025

20h45 : Pas de surprise à Munich dans les rangs du Bayern. Manuel Neuer est capitaine, tandis ce que Michael Olise, Serge Gnabry et Luis Díaz tenteront de servir Harry Kane sur un plateau

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗖𝗛𝗘𝗟𝗦𝗘𝗔 🔥 pic.twitter.com/mbK2tNlbKk — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2025

20h45 : Face à eux, l’Ajax s’avance avec ce diable de Wout Weghorst en pointe : l’ancien Niçois Kasper Dolberg débute lui sur le banc.

20h45 : L’Inter Milan, finaliste malheureux du dernier exercice, débutera sans Lautaro Martínez, laissé sur le banc. Francesco Esposito lui est préféré pour épauler Marcus Thuram sur le front de l’attaque italienne

20h45 : L’Atalanta s’avance au Parc dans son traditionnel 3-4-3, avec Pašalić, De Ketelaere et Maldini chargés de l’animation offensive

20h45 : Honneur au tenant du titre et une sacrée surprise côté PSG avec la titu de Senny Mayulu sur le front de l’attaque, en lieu et place de Gonçalo Ramos. Captain Marqui est associé à Pacho dans l’axe de la défense

20h45 : C’est parti pour un point compo d’équipes !

20h45 : Salut la compagnie ! Et bienvenue sur sofoot.com pour suivre ensemble la suite de la première journée de Ligue des champions en multiplex ! Début des matchs prévu à 21h !

