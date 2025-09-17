Lucas Chevalier : « Si je n’ai pas besoin de m’entreprendre, c’est que ça va ! » 

Soirée canap pour Chevalier.

Contre l’Atalanta, Paris a très bien démarré sa saison de Ligue des champions, ce qui a réjoui Lucas Chevalier. Interrogé par le diffuseur Canal +, le portier Français a raconté sa première soirée de C1 avec les Parisiens. « À partir du 3-0, ils se sont relâchés, c’était devenu trop compliqué pour eux. Si je n’ai pas besoin de m’entreprendre, c’est que ça va ! »

Lucas Chevalier a ensuite commenté les différences entre garder les cages de Lille et de Paris : « Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains, et dans les pieds. Si je dois faire une analyse, c’est dans les ressorties de balles. Il y a toujours des choses à améliorer. Il faudra être là quand il faudra faire les arrêts. Je me tiens prêt. Avec ces joueurs-là, c’est plaisant. Ça va très vite. C’est plaisant, car on gagne les matchs. Je joue dans une équipe plus forte aujourd’hui. »

Nuno Mendes pense être « dans le bon chemin »

Nuno Mendes a embrayé, disant que « c’est plus difficile que l’année dernière. Aujourd’hui, je pense qu’on a fait un bon match. Je pense qu’on est dans le bon chemin. On a essayé de contrôler le match depuis le début, et c’est bien pour nous », a commenté le latéral gauche portugais, en VF.

Première réussie.

