Le but de Marquinhos en vidéo

UL, avec TB au Parc des princes
Dans une position inhabituelle d’attaquant de pointe, Marquinhos a marqué le premier but de la saison du PSG en Ligue des champions contre l’Atalanta. Déjà présent pour récupérer le ballon dans les pieds de Daniel Maldini aux 30 mètres, le Brésilien s’est projeté dans la surface et a coupé un centre de Fabián Ruiz du pied droit. Un but marqué au bout de deux minutes et 13 secondes, et surtout douze ans jour pour jour après son premier en Ligue des champions, contre l’Olympiakos. Le Brésilien avait des bagues à l’époque, et en a marqué neuf autres depuis. Son dernier a déjà quatre ans. Capitaine Flam !

Luis Enrique : « Avec la qualité de nos joueurs, il n'y a pas de surprises »

UL, avec TB au Parc des princes

