Trent Alexander-Arnold forfait pour l'Euro

Gutted for you, @TrentAA.Wishing you a speedy recovery! — England (@England) June 3, 2021

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

TAA la poisse, Trent.Sorti blessé pendant la victoire des Anglais contre l'Autriche (1-0) ce mercredi, Trent Alexander-Arnold devra regarder l'Euro à la maison. Les examens réalisés jeudi soir ont indiqué qu'il souffrait d'une blessure musculaire à la cuisse, le mettant sur la touche pendant un mois minimum. Une perte pour les, qui gardent tout de même trois latéraux droits de métier dans leur effectif Gareth Southgate n'annoncera son remplaçant qu'après le second match amical face à la Roumanie dimanche. Les deux défenseurs évincés de la préliste , et donc prétendants à se frayer un chemin pour la compétition, sont Ben Godfrey (Everton) et Ben White (Brighton), deux joueurs sans aucune cape au plus haut niveau.Qui voudra se coltiner Ivan Perišić, le 13 juin prochain ?