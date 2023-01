Lens : Quand Seko Fofana spoile la prolongation d'un de ses coéquipiers

?? ?? ???? ??????? ??????? ??????T̶o̶u̶r̶n̶a̶g̶e̶ à̶̶ ̶1̶0̶h̶A̶n̶n̶o̶n̶c̶e̶ ̶à̶ ̶1̶5̶ ̶h̶Les joueurs s'occupent de tout via un live Insta Une annonce (et un spoil) de fou à l'image du joueur #Facundo2026 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/Q04J2WppWV — Racing Club de Lens (@RCLens) January 18, 2023

Les arbitres de Ligue 1 soupirent.Après les prolongations du gardien Yannick Pandor et de l’attaquant Wesley Saïd mardi, le RC Lens en a enregistré une troisième en moins de 24 heures : celle de son défenseur central Facundo Medina, qui étend son bail de deux ans et est désormais lié au club jusqu’en 2026. Ce sont les joueurs de Franck Haise qui l’ont annoncé eux-mêmes lors d’une vidéo en direct sur le compte Instagram du milieu de terrain star Seko Fofana. Une séquence sur laquelle les joueurs lensois sont visiblement très heureux de cette nouvelle. Arrivé à l’été 2020 en provenance du CA Talleres pour 3,5 millions d’euros , celui qui est abonné aux cartons jaunes (27 toutes compétitions confondues en deux saisons et demie) s’est rapidement imposé au sein de la charnière centrale des Sang et Or. Pisté par Manchester United à ses débuts au club artésien , l’international argentin de 23 ans (deux capes) réalise une belle saison à l’image de son équipe, actuellement deuxième de Ligue 1, et rêve de remporter le premier trophée de sa carrière.Le seul Argentin qui n'est pas détesté en France . En même temps, il n'était pas au Mondial.