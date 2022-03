Toulouse se fâche, Auxerre enchaîne, le Paris FC coince

Battu à Caen il y a trois jours, Toulouse a été sans pitié avec Amiens (6-0) pour reprendre – un peu – ses aises en tête du classement de Ligue 2. Derrière, le Paris FC a coulé sur la pelouse d'une belle équipe de Nancy (eh oui !). Auxerre a signé un cinquième succès, pendant que Sochaux et Ajaccio doivent se contenter du nul dans la course à la Ligue 1. En bas de tableau, la belle opération est pour Grenoble.

Fâchés après la leçon reçue à Caen samedi, les joueurs toulousains se sont vengés sur une pauvre équipe d'Amiens qui n'avait rien demandé. Ou plutôt, les Picards ont mis les Violets sur orbite en leur offrant les deux premiers buts : en laissant Healey conclure après un coup de billard dans la surface, en taclant directement un centre de Desler au fond, ensuite. Sur un décalage de N'Goumou, Healey bute ensuite sur Gurtner, avant que le jeune attaquant formé au club ne triple la mise de près. Sur un ballon en retrait pris à la main par Gurtner, Van den Boomen y va de son but hebdomadaire dès la reprise pour enfoncer le clou. Le calice jusqu'à la lie pour Amiens, qui perd Lomotey, exclu pour un accrochage sur Healey lancé vers le but, synonyme de deuxième avertissement. L'Anglais de la tête puis Bangré donnent encore plus de relief au succès des Pitchouns (6-0). Une belle opération pour les Toulousains, qui reprennent cinq points d'avance sur un Paris FC victime de la renaissance de Nancy. Condamnée par tous au National au coup d'envoi, l'ASNL s'en est remise à un doublé de Biron pour prendre le meilleur sur des Franciliens empruntés. Ajoutez à cela un pion d'El Aynaoui après un cafouillage sur corner et vous obtenez la grosse surprise de la soirée (3-0), la bande de Thierry Laurey ne parvenant jamais à véritablement entrer dans son match.Ce n'est pas Auxerre qui viendra s'en plaindre. L'AJA est en feu depuis plusieurs semaines et a signé une cinquième victoire consécutive à Nîmes (une première depuis 2009). Benrahou a beau répondre au coup de casque d'un Gauthier Hein décidément intenable, Perrin offre le succès aux visiteurs après avoir éliminé Dias pour marquer dans le but vide (1-2). Entré en jeu en seconde période, Sakhi est exclu dans les derniers instants pour un tacle par derrière. Course à la montée toujours, Sochaux cale encore après avoir subi la loi de ses différents concurrents directs. Parfaitement lancés par un but rapide d'Aldo Kalulu, parti seul sur une ouverture de Do Couto, les Lionceaux ont finalement vus les Châmois recoller juste après la pause sur penalty (1-1). Déception également pour Ajaccio, incapable de trouver la faille sur la pelouse de QRM (0-0) et qui perd donc deux points sur Auxerre, troisième. Une lutte dont s'éloigne Le Havre, battu sur la pelouse de Dijon (2-0). La faute à deux erreurs individuelles : une tête contre son camp du malheureux Thiaré au premier poteau sur un corner vicieux et une faute de Fofana, qui ferme mal son premier poteau devant Traoré. Les Hacmen, qui perdent également Lekal, exclu dans les dernières minutes, n'ont gagné que deux fois en 2022 et pointent à six points de Sochaux.Dans le bas du tableau, la belle opération de la soirée est pour Grenoble, vainqueur sur la plus petite des marges à Pau (0-1). Les Isérois peuvent remercier M. Vernice d'avoir sifflé un penalty peu évident en première période, avant de tenir malgré l'expulsion de Gaspar après le repos. Le GF38 quitte la zone rouge et remonte à la 17place. Dans le Sud-ouest toujours, Rodez n'avance plus. Aucune victoire pour le RAF dans cette année civile, même si les Aveyronnais ont arraché le nul en toute fin de match face à Guingamp (1-1). Les Bretons avaient pourtant pris l'avantage sur un but de Livolant successif à une nouvelle offrande de M'Changama. Un match marqué par les expulsions de Célestine, alors que Malanda semblait être le fautif sur Merghem, lui aussi renvoyé aux vestiaires pour deux jaunes express. Sur un penalty à la dernière seconde, Depres offre un point précieux aux Ruthénois. De son côté Dunkerque est dans le dur, victime d'une équipe de Bastia dominatrice et efficace grâce à Talal (1-0). Enfin, Valenciennes prend un point contre Caen (1-1), Ntim ayant égalisé sur corner après l'ouverture du score rapide de Nuno Da Costa.