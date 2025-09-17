À cause de la mafia, Crotone surveillé par la justice

La Serie C n’est pas toute blanche.

La mafia rôde sur Crotone. Le parquet a placé le club du sud de l’Italie sous administration judiciaire pour faire disparaître l’emprise de la mafia calabraise, selon une info de Reuters. La police a trouvé assez de preuves pour démontrer une infiltration généralisée de la mafia au cours des dix dernières années dans l’ancienne équipe de Kofi Djiji, Emmanuel Rivière, Moussa Diaby et Julien Palmieri. Le parquet parle de « conditions d’intimidation et d’asservissement par des membres des clans locaux de la ’Ndrangheta. » La billetterie et les services de sécu du club sont notamment en cause.

Le club continue de jouer en Serie C

Cela signifie concrètement que la justice italienne va scruter les activités de Crotone. L’équipe fanion continuera de jouer ses matchs de Serie C. Il évoluait en Serie A entre 2016 et 2018, puis lors de la saison 2020-2021. Les questions autour de l’infiltration de la mafia dans le football italien s’étaient posées la saison dernière à Milan.

Ça sent le Crotone.

