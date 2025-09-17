S’abonner au mag
  • Italie
  • Crotone

À cause de la mafia, Crotone surveillé par la justice

UL
À cause de la mafia, Crotone surveillé par la justice

La Serie C n’est pas toute blanche.

La mafia rôde sur Crotone. Le parquet a placé le club du sud de l’Italie sous administration judiciaire pour faire disparaître l’emprise de la mafia calabraise, selon une info de Reuters. La police a trouvé assez de preuves pour démontrer une infiltration généralisée de la mafia au cours des dix dernières années dans l’ancienne équipe de Kofi Djiji, Emmanuel Rivière, Moussa Diaby et Julien Palmieri. Le parquet parle de « conditions d’intimidation et d’asservissement par des membres des clans locaux de la ’Ndrangheta. » La billetterie et les services de sécu du club sont notamment en cause.

Le club continue de jouer en Serie C

Cela signifie concrètement que la justice italienne va scruter les activités de Crotone. L’équipe fanion continuera de jouer ses matchs de Serie C. Il évoluait en Serie A entre 2016 et 2018, puis lors de la saison 2020-2021. Les questions autour de l’infiltration de la mafia dans le football italien s’étaient posées la saison dernière à Milan.

Ça sent le Crotone.

Des joueurs de Crotone violemment agressés par des supporters à la plage

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!