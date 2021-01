Toulouse s'impose à Sochaux et poursuit sa belle dynamique

Sochaux (4-2-3-1) : Prévot - M'bakata, Martial, Pogba (Diedhiou, 62e), N'Dour - Weissbeck, Martial - Lasme (Ourega, 72e), Soumaré, Thioune (Ambri, 72e) - Niane (Bédia, 78e). Entraîneur: Omar Daf.



Toulouse FC (3-5-2) : Dupé - Diakité, Gabrielsen, Amian - Machado, Spierings (Koné, 71e), Van den Boomen (Diarra, 87e), Dejaeghere, Moreira - Adli, Bayo (Healy, 71e). Entraîneur: Patrice Garande.

Les Pitchouns ont bien grandi.Invaincus depuis de longues semaines, les Toulousains sont allés poursuivre leur série à Bonal en venant à bout de vaillants Sochaliens. Un but de Bafodé Diakité suffit à leur bonheur au terme d'une rencontre animée.Sur une pelouse rendue compliquée par la neige, les deux équipes ont envoyé du jeu d'entrée, se procurant plusieurs occasions. D'abord pour les visiteurs et Dejaegere, qui sollicite Prévot une première fois. Ensuite pour les Lionceaux, pas loin d'obtenir un penalty pour un accrochage de Moreira sur Weissbeck, avant de voir le capitaine fracasser la barre de Dupé sur un coup franc lointain. La réponse est signée Bayo de la tête pour le Tef', mais Prévot est de nouveau vigilant. Le plus gros coup de chaud est finalement en faveur des Jaunes, en trois temps : tête de Niane sortie par Dupé, Machado qui sauve sur sa ligne sa propre déviation et Dupé qui se relève vite pour sortir la tentative à bout portant de Lopy. Ne manquent que les buts au moment d'aller se dégeler les orteils aux vestiaires.Sous une belle averse de neige, Toulouse tente encore dès la reprise. Van den Boomen s'offre un slalom jusque dans la surface pour mettre encore Prévot à contribution. La solution s'offre finalement aux Violets sur un corner, le ballon revient sur Amian dos au but et sa frappe en se retournant est déviée au fond par le casque de Bafodé Diakité. Sochaux va ensuite remettre le pied sur le ballon et tenter sa chance à plusieurs reprises, à l'image de cette frappe de Soumaré captée par Dupé ou cette déviation de Lopy qui force Dupé à l'intervention. Malgré une dernière sacoche de Weissbeck, Sochaux laisse encore filer de précieux points, tandis que Toulouse s'offre une nouvelle victoire contre une équipe de haut de tableau.Par ici la Ligue 1 ?