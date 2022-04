Toulouse à la fête face au Paris FC

Toulouse FC (4-3-3) : Dupé - Desler, Nicolaisen, Rouault, Diakité - Van den Boomen, Diarra (Dejaegere, 54e), Genreau (Onaiwu, 65e) - Ngoumou, Healey, Ratão. Entraîneur : Philippe Montanier.



Paris FC (3-4-2-1) : Demarconnay - Koré (Bamba, 74e), Chergui, Kanté - Bernauer, Mandouki (Bacha, 89e), Iglesias, Hanin (Name, 74e) - Siby, Lopez (Beaka, 82e) - Boutaïb. Entraîneur : Thierry Laurey.

La fête jusqu'au bout.Dans un Stadium plein comme un œuf, le TFC s'est offert une victoire de prestige au finish face au Paris FC. Voilà les Violets plus que jamais leaders, eux qui repoussent leur adversaire du jour à dix points à sept journées du terme.Une entame de match pourtant compliquée pour les Toulousains, qui voient les Franciliens s'offrir les premières velléités malgré de nombreux absents. Des visiteurs récompensés sur cette passe mal assurée de Van den Boomen qui permet à Lopez de filet effacer Dupé d'unavant de refroidir le Stadium. Devant au score et plus bas sur le terrain, le dauphin se contente alors pendant de longues minutes d'attendre un leader en manque de fantaisie. C'est tout juste si Ratão parvient à s’infiltrer sur la gauche de la surface pour venir buter sur Demarconnay (18).Après le repos, Philippe Montanier ne tarde pas à relancer son capitaine Brecht Dejaegere, absent presque depuis le début de l'hiver. Mais il faut un raté de la défense parisienne pour relancer la machine et offrir l'égalisation à Diakité sur corner. Dans un stade devenu incandescent, les Toulousains tentent alors d'aller forcer la décision, mais Onaiwu ne trompe pas Demarconnay (75) et N'Goumou ne trouve que le petit filet extérieur (76). Mais la fête ne pouvait pas être totale sans un coup du King, Rhys Healey, qui surgit pour offrir une victoire tardive, mais tant attendue par tout un stadeOui, la ferveur est de retour sur les bords de la Garonne. Et la Ligue 1 aussi, bientôt.