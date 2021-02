Tottenham s'amuse contre Wolfsberger

Tottenham (4-2-3-1) : Hart - Doherty (Lavinier, 74e), Alderweireld, Dier, Davies - Sissoko (John, 81e), Winks - Lamela (Bale, 69e), D. Alli (Scarlett, 81e), Bergwijn (Lucas, 69e) - Carlos Vinícius. Entraîneur : José Mourinho.



Wolfsberger (3-4-2-1) : Kuttin - Baumgartner (Giorbelidze, 65e), Henriksson, Lochoshvili - Novak (Pavelic, 46e), Wernitznig, Stratznig (Rnić, 79e), Scherzer (Perić, 65e) - Liendl, Vizinger (Joveljić, 46e) - Dieng. Entraîneur : Ferdinand Feldhofer.

Huit buts en deux matchs pour lesC'est donc le thème de la semaine : les bicyclettes. Au lendemain d'Olivier Giroud, c'est Dele Alli qui s'est illustré dans l'exercice pour un Tottenham jamais inquiété par des Autrichiens du Wolfsberger AC bien trop limités.Trois buts d'avance après la manche aller et bientôt quatre pour les hommes de José Mourinho sur ce superbe geste du jeune anglais, dont on sait désormais qu'il était dans son canapé devant Atlético-Chelsea mardi soir. Sur une passe dans la surface de Doherty, son contrôle monte et le meneur de jeu ne se pose pas de question pour imiter Olivier Giroud et s'offrir le but de la soirée. Un éclair de génie suivi par de longues minutes d'ennui, jusqu'à cette percée de Carlos Vinícius, mais le Brésilien décide de la jouer seul d'une roulette bien sentie, avant de manquer la finition (44).Le semblant de suspense disparaît dès l'entame de la seconde période sur un centre parfait d'un Dele Alli bien inspiré, pour le coup de casque de Carlos Vinícius au second poteau. Lamela ne veut pas être en reste et fait parler sa technique à son tour, mais le portier autrichien se montre vigilant (54). Tottenham a le match en main et ne force pas. L'occasion de voir Gareth Bale sourire après avoir trouvé la lucarne sur un service de Dele Alliface à un cinquième du championnat autrichien bien incapable d'inquiéter ce bon vieux Joe Hart. Le dernier pétard est pour Carlos Vinícius, pour son sixième but dans la compétitionCe serait possible de ne jouer que des matchs européens d'ici la fin de saison ?