Les notes de l'épisode 10 de Top Chef saison 13

Après des phases de poules tout en contre-épreuves et contre-ingrédients, on rentre dans le dur avec de la patate, du M.O.F et des agrumes. Top Chef commence vraiment.

Épreuve 1 : pommes de terre (sous les ongles)

« C’est pas la petite bête qui va manger la grosse ! »

Pascal et Mickaël Il y a quelque chose de bêtement attirant dans leurs frites écrasées aux herbes et aux échalotes, mais l’énorme brochette de pommes de terre au beurre, si appétissante soit-elle, donne une structure un peu bancale au plat une fois dressé, comme un monster truck qui écraserait une Austin Mini. Y en a qui aiment.



Pascal et Mickaël qualifiés pour l’épisode 11 !



Louise Louise délivre un plat loin d’être déshonorant, avec ses « pommes de mer » - pomme de terre hasselback aux algues, pralinée de peau, haddock, condiment œufs de poisson, algues et herbes, cristallines de laitue de mer, chips. Elle délivre, travaille beaucoup de choses et les fait bien. Mais ça ne suffit pas pour conquérir Blumenthal.



Direction la deuxième épreuve...



Lilian Son velouté de pommes de terres et poireaux en sphères, huile à l’aneth, chips vinaigrées, grenailles au barbecue, anguille fumée obtient la première place auprès de Heston Blumenthal et permet à un des candidats préférés des téléspectateurs de revenir dans le game. Le plat est élégant et maîtrisé, mais contrairement à ce qu’affirme la voix-off, c’était la proposition la moins risquée à faire à Blumenthal.



Lilian qualifié pour l’épisode 11 !



Lucie et Arnaud Les deux bombes émotives de la saison, encore réunies pour l’épreuve, finissent par exploser sur un incident de purée volcan vs purée tartare. On est à ça de lancer un jeu à boire où l’on se servirait un shot dès que l’un des deux pleure. Mais, n’ayons pas peur des mots, le clash est dû entièrement à une erreur de coaching. Glenn Viel décide du plat avec Arnaud en isolant Lucie, incite le Belge à tout englober de purée, alors que ce dernier proposait une disposition plus équilibrée. Finalement, recette bizarre, objet bizarre, mangé bizarrement par Blumenthal.



Direction la deuxième épreuve...





Bon appétit.



Thibaut Remonté comme un coucou, il tente un hommage méga-gourmand à Hélène Darroze et commande 18 litres de gras de canard du Sud-Ouest pour y faire confire un écrasé de pommes de terre et y verser un doux bouillon de champignons coppa. Il égalise la simplicité technique de ce plat avec des pommes soufflées à l’aspect merveilleux servies séparément et sans lien avec le bazar, comme ces rappeurs qui font des ponts au piano pour montrer leur niveau de solfège.



Direction la deuxième épreuve...



Wilfried et Sébastien ÇA, c’est de la prise de risque. Une tranche de pomme de terre, juste dorée et finie de cuire dans un jus de coques, posée pure dans l’assiette avec un tartare d’herbes et quelques tuiles. Du pur « Wilfastien » (ou « Sébfried » ) : une simplicité travaillée, pleine d’audace et de technique. On adore, mais pas Blumenthal.



Direction la deuxième épreuve...



La semaine prochaine, Wilfried nous cuisine un bras de Belge.



Épreuve 2 : les agrumes



Gilles Goujon, triple étoilé et M.O.F., vient animer cette épreuve bien violente autour de l’agrume, à élimination directe, remettant toutes les équipes en jeu.





Wilfried Honnêtement, il nous énervait un peu en début de saison, mais sa constance dans l’originalité, l’efficacité, son humeur égale et conquérante de Viking (bon, de Champigny-sur-Marne, mais Viking quand même) nous a retournés au fil des épisodes. Sa salade de pomelos effilochés, crémeux de chou romanesco et avocat, praliné noix de pécan, sorbet citron vert lui vaut la première place de l’épreuve. Anecdote amusante, on apprend pendant l’épreuve que Wilfried a beaucoup voyagé. C’est surprenant de ne l’apprendre qu’à l’épisode 10 parce qu’il aurait pu le mentionner avant, mais bon, info intéressante à noter tout de même.



Qualifié pour l’épisode 11 !



Louise On peut se permettre de le dire, parce qu’on ne l’a pas souvent gâtée ici, mais son épreuve est parfaite. La juste dose de créa et de respect de la contrainte, avec ce crémeux citron vert piment séché, biscuit amaretti à la pistache et fleur d’oranger, gel de liqueur de gentiane aux zestes de cédrat et le petit granité d’orange sanguine développé last minute. C’est la première fois depuis le début de la saison que Louise déroule vraiment un plat de finaliste.



Qualifiée pour l’épisode 11 !



Quand Trinity te sert un thé.



À ce stade de la saison et de l’épreuve, on va même se mouiller et faire un premier pronostic des deux finalistes : cela se joue entre Mickaël, Louise, Wilfried et Sébastien. On hésitait entre Lilian et Sébastien, mais statistiquement Lilian a déjà perdu une fois, alors on tranche.



Arnaud Arnaud craque encore un petit coup (et la fatigue nerveuse de la saison n’arrange rien). Il sort finalement un prudent crémeux citron jaune et vanille, biscuit salé bergamote, suprêmes d’agrumes brûlés, meringue française, et se sauve la mise une fois de plus. Mais on le sent fatigué.



Qualifié pour l’épisode 11 !



Thibaut Comme à chaque épisode, on attend ce coup de rein de Thibaut, cette grenade qui pète, mais ça ne vient toujours pas, et on ne comprend pas pourquoi. C’est toujours bien, toujours propre, mais ça ne rentre pas dans les filets. Son turbot confit et laqué aux agrumes, purée d’orange et de citrons, tranches d’orange confites dans un sirop, crème glacée au citron, lui vaut le billot auquel il échappe last minute, ce qui lui permet de revenir dans la compète.



Qualifié pour l’épisode 11 !



Sébastien Sébastien a compris que lorsque de la prise de risque est réclamée, ne pas prendre de risque est justement une prise de risque. Il joue encore la ligne claire et hyper travaillée, une salade de pamplemousse en gelée avec une sauce beurrée d’agrumes. C’est gastro, c’est joli, ça le qualifie, et c’est aussi une victoire du coach.



Qualifié pour l’épisode 11 !



Lucie Lucie retrouve l’énergie, se convainc d’avancer, joue des agrumes iodés autour de l’huître et de la crevette, tente de pallier le déséquilibre en agrumes et craque sur une main de bouddha qu’elle surjoue finalement. Au moment même du service, gros doute sur le plat. Ça ne passera pas.



Lucie Berthier Gembara éliminée de Top Chef !



Avec le départ de Lucie, ce n’est pas une, mais plusieurs candidates qui partent en même temps : Lucie pré-rédemption Mazzia, Dark Lucie, Lucie rédemption Mazzia, Gentille Lucie de fin de parcours, et ça laisse un gros trou scénaristique pour les monteurs de l’émission. Mais rappelons-le : pour juger réellement les cuisiniers, c’est à leur table, et pas sur la foi d’un montage, et c’est encore plus le cas pour Lucie qui n’aura pas été ménagée par le public tout au long de la saison. Donc rendez-vous à Nantes pour réserver une table au restaurant Sepia et suivez Lucie sur son compte Instagram. On lui souhaite apaisement et réussite.



C’était, sans aucun doute, le meilleur moment de la saison pour provoquer cet épisode massue et classique, semé d’arrivées surprises, d’épreuves centrées sur l’ingrédient, dont une en élimination directe. Grosse pression sur les candidates et candidats, qui n’ont pas démérité et qui révèlent progressivement une belle petite palette de talents.Sir Heston Blumenthal,, le chef de tous les records, en réalise encore un lors de cet épisode : celui de réaliser la démonstration la moins appétissante de l’histoire des démonstrations. On n’osera pas remettre en cause le goût de ses frites au vu de son palmarès, ni son hygiène de professionnel. Mais à la vue de ses mains semblant tout droit sorties d’un capot de bagnole et manipulant de vieilles patates pour les gratter avec ses ongles pas franchement ragoûtants, on a eu l’impression d’assister à un crime sans pouvoir exactement savoir lequel.Après cette bonne dégustation, les candidats sont appelés à cuisiner la pomme de terre, tandis que Lilian et Thibaut reviennent d’entre les morts pour récupérer leur tablier.