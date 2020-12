Top 100 : Célébrations mythiques (de 50 à 41)

#45: Gerrard contre le grand Milan

Sans Steven Gerrard, pas de miracle d’Istanbul. Mais sans la célébration du plus grand capitaine de l’histoire de Liverpool, il n’y aurait peut-être pas eu non plus de. Après son but de la tête, Stevie G ne se rue pas vers le poteau de corner et ne glisse pas sur les genoux. Non : il revient dans son camp et dans sa course, puis harangue les supporters desmassés dans les tribunes du stade olympique Atatürk. Ce sont ces bras déterminés qui font définitivement basculer la soirée dans l’irréel, et c’est son cri rageur au moment de soulever le trophée qui la clôturera. Et dire que tout avait commencé par une célébration complètement dingue lors du dernier match de phase de groupes, juste après un but déterminant dans les derniers instants face à l’Olympiakos...