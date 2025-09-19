Indice UEFA : La France tranquille, la Belgique talonne le Portugal

Le retour du feuilleton préféré du vendredi.

La Coupe d’Europe est de retour et, avec elle, le point sur l’indice UEFA. Malgré ses deux défaites de la semaine avec l’OM et l’AS Monaco, la France lance cette nouvelle saison avec une belle marge (68,248 points) sur ses poursuivants, les Pays-Bas (61,866) et le Portugal (57,866).

La Belgique bientôt devant le Portugal ?

Un peu plus haut pas de surprise, le trio de tête reste inchangé : l’Angleterre reste devant avec 95,894 points, suivie par l’Italie et l’Espagne qui complètent le podium. Invaincus cette semaine avec 2 victoires et 2 nuls, les clubs allemands maintiennent leur quatrième place devant la France avec 75,545 points dans la musette.

Si la France pourrait se rapprocher de l’Allemagne lors des deux prochaines saisons, il pourrait également y avoir du changement derrière. Le Portugal veut sans doute regarder devant pour aller chercher les Pays-Bas, mais il s’agirait aussi de faire attention à ce qui arrive derrière, c’est-à-dire la Belgique (55,750 points) qui talonne son voisin néerlandais et qui devrait pouvoir compter sur l’Union saint-gilloise et le Club Bruges pour ramener des points. Sinon, la Turquie et la Tchéquie complètent le top 10, avec la Grèce et la Norvège en embuscade.

Pas de nouvelles de la Slovénie chère à Vincent Labrune (qui est à la 27e place).

