Top 10 : Les joueurs qui ont souvent changé de carte grise

Passionnés de voitures, flambeurs, ou footballeurs itinérants confrontés à des changements d'adresse : nombreux sont les joueurs qui, pour le plaisir de brûler l’asphalte, ou simplement pour se rendre au boulot, ont dû renouveler leur carte grise.



1- Xavier Gravelaine

2- Hatem Ben Arfa

3- Djibril Cissé

4- Sergio Ramos

5- Fabien Barthez

6- Neymar Jr

7- Laurent Batlles

8- Jérôme Leroy

9- Mathieu Bodmer

10- Benoît Pedretti

SF

16 clubs en 17 ans de carrière. Autant le dire tout de suite : Xavier Gravelaine est le GOAT absolu du déménagement. Joueur français le plus transféré de l’histoire, devant Nicolas Anelka, X-G a connu 14 villes différentes dans l’Hexagone. De quoi rendre jaloux les collectionneurs des célèbres magnets départements qu’on trouve dans les boîtes de cordons bleus. Mais qui dit changement d’adresse, dit aussi changement de carte grise. Autant dire qu’on est sur un homme qui avait son rond de serviette en préfecture dans les années 1990.Hatem aurait dû être numéro 10 du Real Madrid. Hatem aurait dû avoir au moins 4 Ballons d’or. Et Hatem aurait dû faire le triplé Coupe du monde 2014 - Euro 2016 - Coupe du monde 2018 avec les Bleus. Oui, mais voilà, malheureusement, on n’a pas toujours ce qu’on veut dans la vie, et le destin peut être incroyablement cruel avec les meilleurs. À la place, Ben Arfa termine tranquillement une bonne petite carrière de joueur de Ligue 1, lui qui a autant bourlingué sur les routes de France que Thomas Voeckler, autre ex-futur légende du sport français. Allez Hatem, rechausse les crampons, et reviens nous donner uneavant le grand saut vers la retraite !Vous connaissez l’adage : quand on aime, on ne compte pas. Quitte à le regretter plus tard, dans certains cas. À l’instar de Djibril Cissé, qui n’a pas hésité à se lâcher pour embellir sa collection de voitures, comme il le racontait dans le podcast Contrepied (...)Et la teinture léopard, c’était aussi une erreur de jeunesse ?Voici la liste des choses que Sergio Ramos aime collectionner : les titres d’abord, avec 26 trophées dans l’armoire. Les tatouages ensuite, puisqu'un site spécialisé en a compté au moins 42 sur son corps. Mais aussi les voitures, avec un parc automobile à faire pâlir d’envie n’importe quel amateur de grosses cylindrées. Mercedes, Audi, Porsche, Aston Martin... Et la règle est simple : une carte grise par véhicule. Ramos collectionne les modèles de marques prestigieuses comme les cartons sur le terrain, lui qui a été sanctionné 191 fois par l’arbitre lors de sa carrière en Liga. Son modèle favori ? Une vieille FIAT 600 personnalisée avec le sigle SR4 apposé en énorme sur le côté conducteur. Idéal pour rester incognito.Champion du monde, champion d’Europe, champion de France et d’Angleterre, vainqueur de la Ligue des champions. Dans le monde du foot, peu de gardiens ont un palmarès aussi fourni que celui de Fabien Barthez, qui a évolué dans quatre clubs français différents. Mais comme Fabulous Fab est aussi un mordu de sport automobile, il s’est ensuite offert le titre de champion de France FFSA GT en 2013. On est donc sur un passionné de voitures qui a la bougeotte. Et si la vraie passion du Divin Chauve était de changer de carte grise ?Voilà pour les règles en vigueur en France quand on y arrive ou qu'on change d'adresse. Des règles qu’il serait bon de rappeler à Neymar, qui débarquait tranquillement à l’entraînement avec une plaque d’immatriculation espagnole plus de six mois après son arrivée à Paris. Le Brésilien peut peut-être plaider l’étourdissement, lui qui a dû rapatrier au moins 8 véhicules de luxe en France. Et un jet privé personnel, aussi.Dans la catégorie, le vainqueur est... Laurent Battles ! L’artisan de la montée de l’ESTAC en Ligue 1 a ainsi connu 7 clubs différents au cours de sa carrière, pour autant de changements d’adresse. Avec des trajets qui sentent bon l’aire de repos et les sandwichs triangles, comme Bordeaux-Rennes, ou un superbe Toulouse-Grenoble.Paris, Laval, Marseille, Guingamp, Lens, Sochaux, Rennes, Évian, Istres, Le Havre, Châteauroux... Non, ce ne sont pas les dates de la prochaine tournée de Bigflo & Oli. Mais la liste des clubs qui ont vu passer le talent de Jérôme Leroy. Meneur de jeu soyeux, l’homme qui a concrétisé l’une des plus belles actions de Ronaldinho un soir de mars 2003 au Vélodrome mérite bien son titre d’héritier spirituel de Xavier Gravelaine.Au cours de sa carrière, Mathieu Bodmer a changé d’adresse autant de fois qu’il a changé de poste. Ou quasiment. Vainqueur de six trophées en France, le défenseur central - milieu défensif - meneur de jeu - second attaquant a régalé 8 clubs différents de son toucher de balle, avant une reconversion réussie en tant que consultant télé. Le football plaisir.S’il était une voiture, Benoît Pedretti serait une Clio 1. Ou une bonne vieille 306. À l’ancienne, robuste, fiable, sans chichis, et qu’on peut voir partout en France. Et qui aime jouer la prolongation. Avant d’annoncer sa retraite, à l’âge de 37 ans, Pedretti a ainsi roulé sa bosse sur les pelouses de Ligue 1, évoluant pour 7 clubs différents, aux quatre coins de la France. Un homme qui a avalé des kilomètres, donc, et qui a surtout prouvé qu’on n’est pas obligé de changer de coupe de cheveux pour régner sur le milieu de terrain. Prends ça, Pogba.