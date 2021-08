Top 10 : Embrouilles entre coachs et joueurs

Entre coachs et joueurs, tout n'est pas toujours rose, et certains voient même parfois rouge. Papu Gómez l'a rappelé, en racontant que son ancien entraîneur de l'Atlanta, Gian Piero Gasperini, avait essayé de lui envoyer une mandale en pleine poire à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions, pour désobéissance tactique. L'occasion de revenir sur les plus délicieuses rixes entre entraîneurs et entraînés. Avec un casting 5 étoiles : David Beckham, Sir Alex Ferguson, Patrice Évra...

Adem Ljajic vs Delio Rossi (Fiorentina)

Miguel Cafú vs Frédéric Hantz (Metz)

Robbie Fowler vs Phil Thompson (Liverpool)

Mido vs Hassan Shehata (Égypte)

Mario Balotelli vs Roberto Mancini (Manchester City)

Zinédine Machach vs Denis Zanko (Toulouse)

David Beckham vs Sir Alex Ferguson (Manchester United)

Florent Malouda vs Vahid Halilhodžić (Trabzonspor)

Brian Clough vs Nigel Jemson (Nottingham Forest)

Patrice Évra vs Robert Duverne (France)

2 mai 2012, 36journée de Serie A, la Fiorentina, qui végète non loin de la zone rouge, reçoit Novare, qui se bat pour sa survie dans l’élite. Rapidement, la formation viola est menée 2-0. Delio Rossi, le coach florentin s’empresse alors de faire des changements avant même que la pause ne soit sifflée. Adem Ljajic fait les frais de ce début de rencontre catastrophique et cède sa place dès la 32e minute. Le Serbe, mécontent de quitter ses partenaires au bout d’une demi-heure, applaudit ironiquement son entraîneur lors de sa sortie. Un comportement qui fait disjoncter Rossi qui se précipite vers le joueur pour lui asséner toutes sortes de coups. Des membres du staff et des joueurs viennent séparer les deux hommes. Rossi est logiquement viré dans la foulée.du coach italien, expliquait alors Andrea Della Valle, le président de la Fiorentina. Tactiquement, ce changement a été une réussite puisque la Fiorentina est parvenue à arracher le match nul (2-2), condamnant ainsi Novare à la descente.Le FC Metz vit une saison compliquée en Ligue 1, et la relégation se rapproche à grands pas. Arrivé fin octobre 2017 à la place de Philippe Hinschberger, Frédéric Hantz a la lourde tâche de sauver les Grenats. Pour cela, il met au placard quelques joueurs, dont le milieu portugais Miguel Cafú. Mi-février, le joueur n’en peut plus de la réserve et s’en va dire deux mots à son coach. Deux mots qui se transforment rapidement en noms d’oiseaux. Les deux hommes sont proches d’en venir aux mains avant que des joueurs et d’autres membres du staff ne les séparent. Pour cette altercation, Cafú est mis à pied une bonne semaine. Sanction jugée trop laxiste par le coach qui songe déjà à quitter le club messin, quatre moins seulement après son arrivée.Robbie l'ingérable digère mal deux choses : d'être mis sur la touche par Gérard Houllier, et de devoir se plier à la discipline stricte du Français. Si bien qu'un jour, il s'approche de la ligne de touche où les ballons sont, comme à chaque séance, soigneusement disposés et auxquels l'accès est interdit avant le début de l'entraînement, et vise la figure de Phil Thompson, assistant de Houllier au moment des faits. Le ballon manque sa cible de quelques centimètres, mais c'est assez pour que Thompson se rue sur Fowler, celui-ci lâchant au milieu de la rixe un distingué. Phil l'aurait mal pris. À juste titre ?En demi-finale de la CAN 2006 face au Sénégal, le sélectionneur égyptien Hassan Shehata prend la très lourde décision, à 15 minutes de la fin, de sortir la très fantasque star Mido, qui joue alors à Tottenham. Lourde décision, car c'est le leader technique, mais aussi car il obéit parfois à la pulsion : il avait lancé une paire de ciseaux au visage de Zlatan Ibrahimović, alors qu'ils jouaient ensemble à l'Ajax. Sa sortie n'est donc pas du goût de l'Égyptien, qui gagne la touche en pestant et vient jouer à cogne-ton-crâne-contre-le-mien avec son coach tout aussi furieux, dans un stade en fusion au Caire. Mais Shehata verra juste, puisque le remplaçant de Mido, Amr Zaki, inscrit deux minutes après l'incident le but de la victoire pour l'Égypte.Balotelli est une tête à claques. Arrogant et indiscipliné, le fantasque attaquant italien a dû provoquer plus d'une fois des envies de règlement de compte de la part de ses différents coachs. Roberto Mancini finit par craquer en janvier 2013. Après un tacle appuyé de l’Italien sur Gaël Clichy, tout juste revenu de blessure, à l’entraînement alors qu’il jouait à Manchester City, l’actuel sélectionneur de la Nazionale vrille et vient saisir Balotelli par le col. Les photographes présents ce 3 janvier immortalisent cette scène ahurissante où Mancini semble saisi d’une folie presque sanguinaire. Les deux sont finalement séparés et quitteront les Citizens à la fin de la saison.Si personne ne s'accorde pour trouver l'héritier de Zinédine Zidane balle au pied, Zinédine Machach se pose là au niveau des K-O. Lorsqu'en 2017, il apprend dans les vestiaires qu'il n'est pas le tireur de penalties attitré de la réserve du Téfécé pour un match amical, Machach quitte le groupe et ne revient qu'à la fin de la rencontre. Pour passer une dérouilléeà son coach Denis Zanko, et lui apprendre qu'on ne froisse pas un Zinédine impunément.Un sale caractère à l'écossaise qui se frotte à unanglais après une défaite de Manchester United face à Arsenal, ça fait des étincelles. Et ça détaille en morceaux une arcade sourcilière, aussi. L'arme du crime ? Une chaussure à crampons, dans laquelle Sir Alex shoote de fureur, et qui finit juste au-dessus de l'œil de David Beckham, lequel s'enfuira à Madrid à la fin de la saison et avouera plus tard :. La science du. Le tout conté par Diego Forlán pour Fox Sports Sur, pour un passage à la postérité.Il ne faut pas déconner avec Vahid Halilhodžić. En 2014, l’actuel sélectionneur du Maroc est de retour à Trabzonspor, qu’il avait déjà entraîné en 2005-2006. Fin août, le Franco-bosnien est rapidement confronté à la Ligue Europa et prend cette compétition continentale très au sérieux. Au point d’infliger une séance vidéo après le dîner pour analyser Rostov, leur prochain adversaire en C3. Un dessert indigeste pour Florent Malouda, qui décide de boycotter la séance pour rentrer chez lui. Une décision qui ne plaît évidemment pas à Vahid qui commence à s’en prendre à l’international français (80 sélections, 9 buts). Les insultes pleuvent et se transforment peu à peu en coups. Malouda sort alors du centre d’entraînement en cosplay du DRH d’Air France, la chemise déchirée. Il est mis à pied par le club turc et mettra un terme à son contrat.Le vrai grand malade, c'est peut-être lui : Brian Clough, manager historique de Nottingham Forest entre 1975 et 1993. Alors, quand le jeune Nigel Jemson, 20 ans et déjà bien connu pour ses écarts de conduite, prend mal de devoir aller jouer en réserve et prend le match en B à la légère, Clough le chope contre le mur du vestiaire et lui demande :, avant de coucher Nigel le jeunot d'une droite dans l'estomac. Ça ne suffit pas à vous convaincre ? OK, il a aussi allongé Roy Keane d'un direct dans la face pour une talonnade manquée, quand celui-ci commençait à prendre du galon à Forest avant de s'en aller à Manchester. Ce qui n'empêche pas Jemson d'avoir toujours loué la qualité de sa relation avec Clough, et Keane d'affirmer qu'il est un meilleur leader que Ferguson. Un Clough aux marrons.La grève de Knysna. Bas-fond absolu du football français. Le 20 juin 2010, deux jours après la défaite des Bleus contre le Mexique (2-0), les joueurs de l’équipe de France décident de ne pas s’entraîner. Un piquet de grève en réaction à la décision de la FFF d’exclure Nicolas Anelka, coupable d’insultes à l’encontre de Domenech lors de la mi-temps du match. En plein Mondial, les joueurs ne veulent pas s’entraîner. Un refus qui provoque l’ire de Robert Duverne, préparateur physique des Tricolores. Il veut en découdre avec Patrice Évra, capitaine de cette équipe de France. Raymond Domenech, homme pacifique, sépare finalement les deux joueurs belliqueux. L’image de Duverne qui jette son chronomètre rentre dans les images les plus marquantes de l’histoire de l’équipe de France.