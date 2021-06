Titulaire à l'Euro, Danny Ward n'a pas joué en championnat depuis 2017

Deuxième gardien est bel et bien un vrai métier.Doublure de Kasper Schmeichel avec Leicester, Danny Ward est le gardien numéro un du pays de Galles et garde ce samedi les buts des Dragons, pour leur entrée en lice à l'Euro 2021 face à la Suisse . Si son ultime match en club remonte au 10 février dernier lors d'un huitième de finale de FA Cup, le portier de 27 ans n'a plus joué en championnat depuis le 29 mai 2017 et la finale des play-offs de Championship, remportée par lesaux tirs au but face à Reading.Cette saison, Ward a disputé seulement cinq rencontres, deux de Ligue Europa, deux de FA Cup et une de Coupe de la Ligue. Depuis cette fameuse saison pleine 2016-2017, le gardien gallois n'a même que 18 rencontres au compteur en club. Déjà présent lors de l'excellent parcours de son pays à l'Euro 2016 en second couteau de Wayne Hennessey, il est depuis toujours en concurrence avec ce dernier, et le sélectionneur Robert Page l'avait titularisé en match de préparation contre la France (3-0) il y a dix jours.Et dire que certains se moquent du temps de jeu d'Olivier Giroud avec Chelsea.