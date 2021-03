Lemar, la clé de Deschamps ?

Titulaire avec les Bleus pour la première fois depuis septembre 2019, dimanche, au Kazakhstan (0-2), Thomas Lemar a apporté son sens du jeu à l’équipe de France et a confirmé qu’il pouvait être une solution plus que crédible dans la perspective de l’Euro.



Un peu partout dans le cœur du jeu

La heatmap de Thomas Lemar face au Kazakhstan.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un jour d’été 2018, alors qu’un journaliste deavait fait le déplacement jusqu’à Madrid pour venir lui rendre visite, voilà ce qu’Antoine Griezmann lui avait offert à manger : une drôle de vérité. La voici :À cette époque, Thomas Lemar, alors âgé de 22 ans, venait de poser ses valises à l’Atlético et traînait un paquet d’espoirs. Difficile de ne pas dessiner d’avenir radieux à un joueur possédant un tel sens du jeu, de tels pieds, mais surtout une telle qualité d’orientation du corps. Entre les lignes, l’ancien Monégasque a toujours eu ce don unique, cette position différente pour fluidifier le jeu de ses équipes. C’est ici une question d’inclinaison à la réception du ballon : là où de nombreux formateurs insistent sur le fait qu’un joueur doit s’orienter de trois quarts pour optimiser son jeu vers l’avant, Lemar, armé d'une cheville gauche élastique, se plaît à toujours se mettre de dos et à éteindre son adversaire direct grâce à un combo vivacité-souplesse lui permettant de tromper son garde du corps de trois ou quatre manières différentes.Problème : à Madrid, l’international français n’a pas toujours été placé dans les meilleures conditions pour exprimer ses talents d’illusionniste et a longtemps été irrégulier, ce qui a eu deux conséquences directes. La première : Thomas Lemar n’a pas vu son nom sortir des listes de Didier Deschamps durant plus de seize mois. La seconde : pour régler cette situation, il a décidé de discuter avec son coach à l’Atlético, Diego Simeone, afin de trouver une solution. Une solution qu’il a expliquée à, début 2021 :Ainsi Lemar est revenu dans la lumière, et ainsi Deschamps l’a rappelé pour ce rassemblement de printemps : une première depuis novembre 2019.Quatre jours après le nul face à l’Ukraine (1-1) , à l’issue duquel le sélectionneur national avait fait son mea culpa sur son choix de titulariser quatre attaquants (Mbappé, Coman, Giroud et Griezmann), le milieu de l’Atlético a même effectué son retour dans un onze titulaire des Bleus, vainqueurs ce dimanche au Kazakhstan (0-2) . Pour le meilleur : placé dans un rôle hybride, Thomas Lemar a marqué des points à Noursoulan, où une équipe de France largement remaniée a fait le job sans totalement briller, et a confirmé qu’il pouvait être une solution dans le 4-2-3-1 asymétrique vu au Mondial 2018 et que Didier Deschamps pourrait de nouveau installer lors de l’Euro. Face à un Kazakhstan rendu inoffensif, Lemar a montré son nez dans les phases avec ballon, en permettant des changements de rythme et en étant une solution permanente derrière le milieu adverse.Sans surprise, sur ces phases, le natif de Baie-Mahault a laissé le couloir à Lucas Digne et s’est recentré pour permettre de déstructurer un bloc adverse compact, qui a, heureusement pour lui, souvent vu l’équipe de France gâcher techniquement dans le dernier tiers. Un peu partout dans le cœur du jeu, Thomas Lemar, oublié par Mbappé dans le dernier quart d’heure, a alors touché 90 ballons (seuls Dubois, Zouma et Lenglet en ont joué plus), réussi trois dribbles et n’a raté que quatre passes. Il a surtout prouvé qu’il pouvait être une alternative crédible pour Deschamps dans un système qui offre plus d’équilibre et de certitudes au sélectionneur des Bleus. Face à un adversaire regroupé et compact, Lemar peut être un facilitateur et un détonateur, ce que Rabiot peut aussi être, mais face à des adversaires joueurs comme le Portugal, moins contre des blocs bas (c’est ce que le match contre l’Ukraine a de nouveau montré). Ce dimanche, alors que Digne a apporté de la profondeur côté gauche et que Dembélé a été assez intéressant en bout de ligne tout en laissant malgré tout un corner clownesque et quelques déchets en cadeau, Lemar a relancé son histoire avec les Bleus et le voilà de retour dans le débat. Trois ans après, il n’est pas trop tard pour enfin devenir un top joueur.