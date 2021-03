Thierry Henry, Montréal en pleurs

Quelques jours après avoir vu leur club changer de nom, les supporters de l'Impact Montréal - ou plutôt ceux du Club de Foot Montréal - viennent d'apprendre le départ de leur entraîneur Thierry Henry. Ils s'expriment, la boule dans la gorge.

« J'ai l'impression de l'avoir juste vu à la télé »

Sous Rémi Garde, on s'emmerdait

« On ne sait pas dans quelle direction on va »

Par Alexis Gacon, à Montréal

Son visage, lançant un air de défi, s'affichait encore sur une pancarte il y a quelques semaines en surplomb du centre Nutrilait, le complexe d'entraînement de Montréal. En immense, on pouvait y lire : « L'Impact montréalais de Thierry Henry » . Depuis, le passé s'est fait la malle. Fini l'Impact, place au Club de Foot Montréal. Et Titi est parti. Le club est à un tournant historique et ses groupes de supporters sont dans le flou artistique pour la saison qui arrive. Car malgré des résultats décevants, Henry avait eu le temps de semer quelques promesses au Québec.Olivier Brown, abonné à la section 131 du stade Saputo, n'est pas tombé de sa chaise en apprenant la nouvelle du départ du coach : «» .Son départ, Henry l'explique dans un communiqué. Il parle d'une année «» durant laquelle il n'a pu voir ses enfants et d'une prochaine saison où le CF Montréal devrait à nouveau avoir à se délocaliser aux États-Unis pour jouer, à cause des restrictions de voyages.Un an et trois mois après sa signature, Titi a déjà plié bagage. Pour les ultras montréalais, comme Annie Bélanger, il laisse l'image d'un ex qui disait vouloir emménager pour du sérieux, mais qui ne nous laisse finalement qu'une brosse à dents en souvenir. «» , indique la supportrice d'une équipe qui a connu six entraîneurs en sept ans.Les supporters comprennent son départ, mais ni le timing (à deux semaines de la présaison), ni la forme de l'adieu. «soupire Olivier.Réputé distant - en tout cas en France -, Thierry Henry n'a pas été perçu de la sorte au Canada. Il n'a pas passé son aventure à faire des câlins au public, mais André Opzoomer, un des tauliers des 1642 MTL, est persuadé que la légende d'Arsenal était prête à donner de sa personne. À chaque but de l'Impact, les 1642 ont pour habitude de faire sonner une grande cloche dans les gradins, baptisée l'Étoile du nord. Rémi Garde, l'ex-coach, était venu la secouer. Pas Henry. «» , déplore André.De loin ou à la loupe, le tableau Excel n'est pas tendre. Henry à Montréal, c'est 9 victoires, 4 nuls, 16 défaites. Mais jamais le mot « échec » n'est prononcé par les supporters du Bleu-Blanc-Noir. La prime au contraste, sans doute. «avoue André.» Pire défense de la division Est l'an dernier, l'Impact laissait beaucoup d'espaces mais, par moment, avait réussi à raviver la flamme des partisans. «» , débite André avec nostalgie.L'ex-buteur des Bleus martelait en effet ces préceptes dans le vestiaire et égrenait la leçon aussi en conférence de presse, quitte à prendre de haut les journalistes. Son côté prof ombrageux-à-qui-on-ne-la-fait-pas a plu. André : «» . On se souvient de lui sur le Rocher, désabusé devant certaines performances de ces joueurs. Avec Montréal aussi, on l'a vu ruminer tout haut sa frustration. A-t-il vraiment grandi entre-temps ? Olivier Tremblay, journaliste à Radio-Canada Sports, et fin analyste de longue date de la MLS, opine du chef : «» .Il a aussi vu la dose de confiance qu'il a injectée aux joueurs. «» , estime le journaliste.Maxime Turpin, ancien abonné à Malherbe, est devenu un ultra de Montréal à son arrivée au Québec en 2013. Il confectionne les tifos et on sent que la vie des gradins lui manque. Le départ d'Henry lui laisse quelques regrets : «» .À vrai dire, l'amertume qu'on entend dans la voix de Maxime ne vient pas de là, c'est autre chose qui lui reste en travers de la gorge. Le changement de nom de son équipe, décidé cet hiver, l'a complètement scié : «» . La fleur de Lys, emblème du Québec qui trônait sur le logo de l'Impact, est minuscule sur celui du CF Montréal. Le nouveau, plutôt réussi cependant, ressemble à un flocon de neige, un brin cliché pour les locaux : «» .André Opzoomer n'a pas non plus saisi ce changement de cap. Il estime que le club navigue à vue : «» . Un pari, finalement plutôt gagnant, pour l'image et dans le jeu, mais dont les gains pourraient vite s'effacer, sans résultats l'an prochain. Avoir pu garder Henry pendant cette période trouble aurait pu faciliter la transition de nom, diversement appréciée. C'est peut-être ça finalement l'Impact Montréalais de Thierry Henry. La promesse d'un club qui grandit et de lendemains qui chantent, qui s'est enfuie.