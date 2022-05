Sur la saison 2020-2021, la Ligue 1 enregistre une perte de 645 millions d’euros

HMO

Le masque pour les clubs français.Via un rapport de 108 pages garni de jolis tableaux, graphiques en couleurs et photos de joueurs, la direction nationale du contrôle et de gestion, alias la DNCG, a publié le bilan financier des clubs de Ligue 1. Le mélange Covid-Mediapro a eu les effets d’un cocktail explosif sur le porte-monnaie de la majorité des pensionnaires de la Ligue des Talents.Seul trois bons élèves (Reims, Dijon et Saint-Étienne) enregistrent des bénéfices. Pour les dix-sept autres c’est le déficit qui tape à la porte. S’il semble y avoir une corrélation positive entre les plus gros budgets et les plus grosses pertes, comme c’est le cas pour les locomotives Paris, Lyon et Marseille, le PLM a perdu respectivement 224, 107 et 76 millions d’euros, ce qui pourrait s’expliquer de part la structure de leurs clubs.D’autres chiffres paraissent au contraire en décalage avec la hiérarchie des clubs. Bordeaux par exemple, affiche un très inquiétant déficit de 67 millions d’euros à la différence de l’AS Monaco qui, avec la plus petite perte de la L1 (- 116 000 euros), est proche de l’équilibre. Au total, c'est un déficit cumulé de 645 millions d'euros pour championnat français.À défaut de se maintenir en Ligue 1, Sainté aurait maintenu son compte dans le vert.