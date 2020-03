Suivez en direct la dernière course de Martin Fourcade

Ce samedi à Kontiolahti (Finlande), Martin Fourcade s'apprête à disputer la toute dernière course de sa carrière de biathlète professionnel. Et devinez quoi ? Le Catalan est encore à la bagarre pour obtenir un huitième globe de cristal. Même avec le huis clos, on vous fait suivre ça.

Par Antoine Donnarieix

Emilien Jacquelin et Martin Fourcade vont vite sur le deuxième pas de tir, ça fait dix sur dix ! Boe va devoir passer par l'anneau de pénalité une fois. ALLEZ !À 4300 mètres, Fourcade se retouve à 2,4 secondes de Boe. Allez, ça va passer...OHLALA !!! Les Français Fourcade et Jacquelin reviennent fort sur Boe ! Plus que 4 secondes et demi d'écart, c'est fort.Au ralenti, on voit bien que Boe a pris son temps. Fourcade va plus vite. En même temps, la poursuite est le format où le Français a le plus gagné : 29 victoires en carrière.Et Fourcade qui fait très vite aussi ! Cinq sur cinq. ALLEZ !!!.Premier pas de tir pour Johannes Boe : c'est du cinq sur cinq.Allez, 1800 mètres d'effectués et Fourcade semble avoir pris deux secondes sur Boe. Rien n'est joué évidemment, mais ça fait toujours plaisir.Bon, après le premier signal à 1,1 kilomètre, Fourcade se fait déjà rattraper par les poursuivants. Mais si le Français est habile au tir, ça va compenser.Fourcade a suivi, 21 secondes derrière.C'EST PARTI ! DÉPART DE BOE !Allez, les biathlètes sont sur leurs skis, ça va partir.Petit rappel également pour situer la légende de Martin Fourcade par les chiffres : quintuple champion olympique, treize fois vainqueur des championnats du monde, trente-cinq victoires en coupe du monde et quatre-vingt deux victoires en coupe du monde.Avant la course, petit rappel des faits : Fourcade, deuxième, possède du retard sur Johannes Boe, actuel leader du classement général avec dix-neuf points d’avance sur le Français. Chaque épreuve offre 60 points pour le vainqueur, 40 pour le cinquième. Dès lors, si Fourcade remporte l’épreuve et que Boe est au minimum cinquième, c’est synonyme de huitième globe de cristal pour Martin. En gros, le calcul est simple : Fourcade doit marquer 20 points de plus que le Norvégien.