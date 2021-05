Suivez en direct l'annonce de la liste de Didier Deschamps

Cette fois, c'est la bonne : l'Euro 2020, c'est dans moins d'un mois. Rendez-vous à 20h20 pétantes pour découvrir la liste des vingt-six joueurs retenus par Didier Deschamps, qui aura sans doute enfilé son plus beau costume pour l'occasion. Au menu : des champions du monde, des soldats et le probable retour de Karim Benzema. Bon appétit !

La liste :



Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille).



Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Séville), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).



Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético de Madrid) Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern).



Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)



Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! ?? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

19h45 : ON EST CHAMPIONS, ON EST TOUS ENSEMBLE, C'EST LE GRAND JEU, LA FRANCE EST DEBOUT !

Par Clément Gavard

C'est moi ou on termine sur une balle de DD au son de Vegedream :Il est fort.Deschamps précise qu'Anthony Martial n'est pas présent à cause de ses soucis physiques. Aïe.Le visuel était prêt, en tout cas.Autre surprise en attaque : Marcus Thuram., prévient DD en référence à son fameux crachat. Tiens, tiens.Je vous met la liste en haut de l'article dans quelques instants, les amis. Trop d'émotions d'un coup là.Quand j'ai vu le nom de Ben Yedder, j'ai vraiment cru qu'on allait prendre la plus grande clim' de l'histoire.Deschamps rappelle que l'équipe de France est au-dessus de tout, même de lui. Eh ouais !Pas de temps à perdre, voici la justification de Deschamps sur le retour de Benzema :Pas de cravate, mais un petit costard bleu tout en élégance. Savez-vous que DD est le roi du gainage ? Ça se voit, il est affûté.Marie Portolono et Nathalie Ianetta sont aux commandes. Ne perdons plus de temps, laissons la parole à Didier Deschamps. Allez !Ils font durer le suspense, c'est beaucoup trop long là. C'est pire qu'un tirage de Coupe de France sur Eurosport un lundi soir.Tout repose sur une clé USB, vive le nouveau monde.François Lenglet dans notre télé... en attendant Clément ?La fusion TF1-M6 fêtée avec une liste de Deschamps co-diffusée, c'est un très beau lancement. Bravo !Il arrive dans six minutes.Allez, je vous mets l'eau à la bouche avec le programme des Bleus à l'Euro cette fois. Du coup, on aura l'Allemagne, la Hongrie, et le Portugal pendant les poules. Il va s'agir de ne pas commencer en ronronnant comme souvent.DIDIER, DIDIER, DIDIER ! Laissez-moi, je me chauffe.Mesurons notre chance que la liste des Bleus ne soient pas encore tombée entre les mains de TPMP et de Cyril Hanouna. Pas impossible que ce soit le cas pour le Mondial 2022. Didier Deschamps qui répondra à toutes les questions des chroniqueurs autour de la table, quelle déprime.Sinon, vous êtes plutôt Alexandre Aflalo (encore lui...) ou Steven Oliveira dans ce clash de la rédac' ? Pour info, ils ont failli en venir aux mains au bureau aujourd'hui. Incroyable.Tant que Moussa Sissoko est de la partie, ça me va. Pas touche au soldat !Des confrères annoncent désormais la présence de Jules Koundé dans la liste des 26. Quelques heures de plus et c'était au tour de Benjamin André, quelle tuile !Ça joue au foot devant la machine à café et certains osent encore dire que la France n'est pas un pays de foot...Un peu de lecture à vingt minutes du grand moment. Alexandre Aflalo a passé les 13 dernières listes au peigne fin pour tenter d'y voir plus clair. Et ça mérite le coup d'œil. C'est super stressant, cette attente.Un peu de sérieux, rappelons le programme des Bleus avant le coup d'envoi de l'Euro. Deux matchs amicaux sont au menu : France-Pays de galles à Nice, le 2 juin, et France-Bulgarie à Saint-Denis, le 8 juin. Puis, l'heure sera venue d'en découdre.Je n'ai rien compris au programme de TF1 : une édition spéciale de 5 minutes avant de lancer le vrai JT ? Quel intérêt ?Il n'y a pas que Karim Benzema dans la vie, il y a vingt-cinq autre joueurs aussi. On devrait retrouver les cadres habituels champions du monde dans la liste a priori, mais d'autres petites surprises ne sont pas exclues. Nos confrères deannoncent notamment la présence de Marcus Thuram dans les 26. Elle est belle, celle-là., tease Nathalie Ianetta. Dans toute la France, oui.Ah ouais, le JT est carrément avancé sur TF1, Gilles Bouleau est déjà tout excité dans ma télé. D'ailleurs, vous choisissez plutôt TF1 ou M6, vous ?Dire qu'il y a 24 heures, l'annonce de cette liste n'intéressait personne. Tout va vraiment très vite dans le football.Est-ce que vous êtes tous chauds pour voir Didier Deschamps nous annoncer sa liste des 26 pour l'Euro à venir ? Ça va être bouillant !