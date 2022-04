Strasbourg plie Lens et rêve d'Europe

NDS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au coeur d'une Meinau chauffée à blanc (et bleu), Strasbourg a battu Lens (1-0), se hisse à la quatrième place du classement et rêve plus que jamais d’Europe.Le premier acte entre Strasbourgeois et Lensois est haché et le nombre de cartons jaunes distribué par François Letexier (quatre) atteste de la nervosité qui a ponctué la première période. La meilleure occasion de cette première période est l'oeuvre de Frédéric Guilbert qui, après avoir chipé le cuir dans les pieds de Facundo Medina, se présente devant Jean-Louis Leca qui remporte son duel. À la pause, les deux équipes rentrent aux vestiaires sans avoir trouvé la solution.Au retour des vestiaires, les vingt-deux acteurs ont l'ambition de donner du pep's à ce choc : Liénard parvient à glisser un ballon au point de pénalty mais personne ne se trouve dans les parages pour reprendre. De l’autre côté du terrain, le jeune Pereira Da Costa, complètement oublié dans la surface, manque sa reprise au terme d'une belle action nordiste et fait passer un premier vrai frisson à la Meinau. Mais finalement, lorsque François Letexier désigne le point de penalty après une main de Frankowski dans sa surface et que Ludovic Ajorque saute sur l’occasion pour inscrire son premier but depuis le 9 janvier dernier, c'est l'explosion. Quelques secondes plus tard, bis repetita et Ajorque, servi dans la profondeur par Gameiro, est fauché par Leca. Cette fois, c’est l’ancien Lorientais qui se charge de la sentence mais bute sur Jean-Louis Leca. Malgré un temps additionnel bouillant devant la cage de Matz Sels, Strasbourg ne sera jamais rejoint et continue sa marche en avant.: Sels - Caci, Nyamsi, Djiku - Guilbert, Aholou (Diarra, 68e), Bellegarde, Sissoko, Liénard (Fila, 90+3e)– Gameiro (Diallo, 82e), Ajorque.Julien Stéphan.: Leca – Gradit (Berg, 87e), Wooh, Medina – Clauss (Baldé, 83e), Doucouré, Fofana, Franckowski (Machado, 82e) - Peireira Da Costa (Kakuta, 72e) - Kalimuendo, Ganago (Saïd, 72e).Franck Haise.