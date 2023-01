Strasbourg parvient à freiner Lens

Strasbourg (5-3-2) : Sels – Doukouré, Perrin, Nyamsi, Djiku (Le Marchand, 78e), Liénard - Bellegarde, Prcić (Aholou, 84e), Diarra (Sissoko, 73e) - Gameiro (Diallo, 73e) , Ajorque (Mothiba, 84e). Entraîneur : Mathieu Le Scornet.



Lens (3-4-3) : Samba – Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Onana (Poreba, 73e), Fofana, Machado (Haïdara 80e), - Sotoca, Openda (Labeau-Lascary, 80e), Claude-Maurice (Pereira Da Costa, 73e). Entraîneur : Franck Haise.

Lens perd du terrain sur le PSG.À la Meinau, Lens n’a pas réussi à venir à bout de Strasbourgeois transfigurés par la première sur le banc de Mathieu Le Scornet qui a remplacé Julien Stéphan en début de semaine . La rencontre s'est emballée dans le premier quart d’heure. Les Sang et Or ont d’abord ouvert le score par Alexis Claude-Maurice qui a transpercé une défense trop passive avant de conclure du pied gauche. Mais Strasbourg s’est révolté et a repris l’avantage en deux minutes. Sanjin Prcić, à la retombée d’un corner aux abords de la surface, s’est chargé d’égaliser en envoyant un missile dans les buts de Brice Samba. Et la Meinau a de nouveau rugi quand Kevin Gameiro a poussé le ballon au fond des filets après une frappe de Ludovic Ajorque repoussée par le portier lensoisEn difficulté face au défi physique proposé par leurs hôtes dans la première demi-heure, les Sang et Or sont tout de même parvenus à égaliser par Loïs Openda, à la réception d’un centre « galette » de Florian Sotoca. En seconde période, ce sont les gardiens qui ont brillé. Matz Sels s’est imposé dans son face-à-face avec Openda (71), tandis que Samba l’a imité devant Habib Diallo (77). Et le dernier rempart alsacien a remis ça pour enlever une tête de Florian Sotoca (83), puis une frappe à bout portant de Pereira da Costa (87) et ainsi préserver un point important pour le maintien.Et on dit merci Matz Selz.