Strasbourg ensable Reims

58

Strasbourg (4-2-3-1) : Sels - Lala, Mitrović, Djiku, Carole - Sissoko, Liénard - Zohi (Bellegarde, 72e), Thomasson (Simakan, 80e), Waris - Ajorque (Mothiba, 90e+1). Entraîneur : Thierry Laurey.



Reims (4-2-3-1) : Lemaître - Kamara, Disasi, Abdelhamid, Konan - Romao (Mbuku, 59e), Chavalerin - Toure (Kutesa, 72e), Cassamã (Munetsi, 78e), Doumbia - Dia. Entraîneur : David Guion.

Cette saison, il aura donc fallu 230 minutes pour voir enfin un but dans le jeu entre Strasbourg et Reims. Et après le 0-0 de l'aller et la victoire rémoise aux tirs au but en Coupe de la Ligue, c'est donc à la Meinau que Strasbourg a débloqué le compteur entre les deux formations du Grand-Est.» Au micro de beIN avant la rencontre, Dimitri Liénard ne veut pas faire de promesses en l'air. Parce que le Strasbourgeois sait que Reims est une équipe difficile à manœuvrer et que l'état de la pelouse n'avantage pas les techniciens. Mais les actes du milieu ne collent finalement pas avec ses paroles, puisqu'il est le premier à se chauffer le pied, sa reprise en demi-volée passant à côté du cadre (4). C'est encore lui qui dégaine une transversale de 50 mètres vers Kenny Lala, dont la remise en une touche ne peut être exploitée par Majeed Waris. Et c'est toujours lui qui est à l'origine de l'ouverture du score, bottant le corner dévié par la tête d'Ajorque, la poitrine de Stefan Mitrović, puis poussé au fond des filets par Alexander Djiku (50).Sans être folle, la rencontre est donc animée, les Alsaciens maltraitant les Champenois notamment en contre. Comme celui où Disasi doit sauver les siens devant Thomasson, lui qui pensait profiter de la sortie penaude de Nicolas Lemaître (Rajković étant absent pour des raisons personnelles) dans les pieds d'Ajorque. Strasbourg boucle finalement son succès sur un une-deux aussi inspiré que distendu entre Waris et Ajorque, avec le Ghanéen à la conclusion (83), et par un penalty transformé dans les derniers instants par Kenny Lala. Les deux équipes étant avant ce match à égalité au classement, Strasbourg bondit donc à la 6place.Il est finalement pas mal, ce football-riesling.