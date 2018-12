Solskjaer, le retour de l'assassin

Revenu à Molde en octobre 2015 après un échec brutal sur le banc de Cardiff, Ole Gunnar Solskjaer a été nommé mercredi matin sur le banc de Manchester United, où il est devenu à la fin des années 90 l'assassin au visage d'enfant. Celui que l'on a longtemps désigné comme l'héritier de Sir Alex Ferguson revient enfin à la maison.

49

Vidéo

Héritier de Ferguson, surveillant de Pogba

« J'ai fait un rêve... »

Par Maxime Brigand

Propos d'Ole Gunnar Solskjaer recueillis par MH, tirés du SO FOOT n°93, et du Manchester Evening News.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est l'histoire d'un type qui, joueur, passe sa vie sur un banc. Il vient de Kristiansund, un point placé à l'ouest sur la carte de la Norvège, un coin surtout connu pour son festival de photo -le- et pour être le lieu de naissance du poète Arnulf Øverland. Sinon ? Rien, ou pas grand chose. Alors, lorsqu'il est sur ce banc, Ole Gunnar Solskjaer tourne la tête à droite, puis à gauche. Et se prépare, prêt à bondir «» . Tic, tac. Pas une émotion, pas un sourire, rien : un tueur à gages. Pourquoi ce regard ? «, s'expliquera-t-il quelques années plus tard.» Cet homme, c'est Sir Alex Ferguson, un mentor à qui Solskjaer a juré loyauté et fidelité dès le premier jour, un entraîneur dont il note le moindre mot, le moindre geste, la moindre décision dans un carnet qu'il tient au quotidien.Simple, Ole Gunnar Solskjaer, l'enfant supporter de Liverpool, est devenu un mec «» par le monde opposé : Manchester United, le club qu'il a décidé de rejoindre en juillet 1996 alors que leslui faisaient la cour, tout comme le PSV et le Bayern, et pour lequel il utilisera le «» au terme de sa première saison. Mois de trois ans plus tard, le Norvégien y est devenu "l'assassin au visage d'enfant", un soir de finale de C1, au Camp Nou, grâce à «» : «» Pour l'histoire et la légende, ce ballon poussé au fond du but d'Oliver Kahn venant se glisser aux côtés de son expulsion volontaire face à Newcastle un an plus tôt. Pour entretenir son rêve, aussi. Un rêve qui reprend vie maintenant, tout de suite. Seul changement : Solskjaer a changé de costume.Aujourd'hui, Ole Gunnar Solskjaer a 45 ans et un destin qui lui a été planté sur le front il y a une dizaine d'années : l'ancienaux 126 buts marqués en 366 matchs sous le maillot de United serait l'hériter. Celui de Ferguson, évidemment. C'est l'idée qui circule depuis que le Norvégien a rangé ses crampons, à l'été 2007, moment où, trente secondes après l'annonce, Sir Alex Ferguson a décidé de lui filer l'entraînement des attaquants de l'équipe première pour un an. Dans un premier temps pourtant, Solskjaer décide qu'il n'entraînera jamais : trop de presse, trop de pression, trop de tout. Il se dit qu'une fois le foot terminé, «» . Foutaise : le voilà prêt à mettre à l'épreuve ses notes. Il réfléchit : «» Ses premiers patients ? Les membres de l'équipe réserve de Manchester United, dont Paul Pogba, un ado que le néo-coach voit comme «» . Un Pogba que Ole Gunnar Solskjaer va retrouver dès cette semaine, dans le vestiaire de l'équipe première : l'hériter vient d'être nommé coach intérimaire du club jusqu'en juin 2019 suite au départ de José Mourinho et ce alors que MU vit actuellement son plus mauvais début de saison depuis l'exercice 1990-91.Comment pouvait-il refuser ? Impossible, et celui qui a tout gagné en tant que joueur -une C1 en 1999, six championnats (1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007), trois Community Shield (1996, 1997, 2003), deux FA Cup (1999, 2004) et une Coupe intercontinentale en 1999- ne s'en est jamais caché : «» Le voilà de retour à la maison, à Old Trafford, en compagnie de Mike Phelan, historique des années Ferguson, pour une pige de quelques mois après laquelle il retournera entrainer à Molde, où il a débuté sa carrière de numéro un en 2011 et où il s'est fait un nom en tant que coach, remportant notamment deux titres de champion de Norvège, avant de partir et de revenir en octobre 2015 après un échec formateur. Cet échec, c'était Cardiff, rejoint en janvier 2014 pour sauver le club d'une descente en Premier League. Résultat ? Untotal, Solskjaer tentant de changer complètement le style d'une équipe en galère avec qui il était repassé à Old Trafford, et une expérience qui lui a permis de mûrir.Le Solskjaer qui revient aujourd'hui en Angleterre n'est plus le même : durant sa deuxième expérience à Molde (2015-2018), il s'est offert un beau parcours en C3 lors de la saison 2015-16 mais a surtout réussi à évoluer tactiquement, allant même jusqu'à s'essayer à la défense à trois, lui qui ne jurait que par le 4-4-2 cher à Ferguson. C'est surtout une caution historique que lemancunien ramène, doublée d'un homme positif dans le discours et la mise en place d'un environnement positif, là où Mourinho a plombé le moral de certains joueurs, notamment les jeunes : un domaine où Ole Gunnar Solskjaer excelle. Samedi, à Cardiff, ce qui est un drôle de hasard, l'histoire reprendra et Manchester United débutera sa phase de grands travaux. La suite ? «» , aime répéter son nouvel entraîneur. Au fond, qui connaît mieux le banc d'Old Trafford que lui ?