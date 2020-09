Diop, promesses d'ex

Arraché au Stade rennais il y a deux ans par l'AS Monaco, Sofiane Diop retrouve ce samedi soir son club formateur. Avec un statut paradoxal : celui d'un espoir qui a peu avancé, mais qui paraît toujours capable de faire des pas de géant.

Deux ans de galère

Une place à conquérir

Faut-il se fier à la première ou à la dernière impression ? Parfois, la question ne se pose pas tant elles semblent jumelles. En août 2018, Sofiane Diop disputait son tout premier match en Ligue 1. C'était à La Beaujoire, dans un Monaco à l'horizon flou et où il était aisé de déceler le talent tant il s'y raréfiait. Ce jour-là, l'international U20 n'avait pas fait un match exceptionnel. Son équipe, dominée bien que victorieuse, ne lui en avait pas vraiment donné l'opportunité. Il avait, en fait, accompli mieux que cela : il avait montré, à chaque fois que le ballon lui était parvenu dans les pieds, qu'il y avait en lui un joueur différent. De ceux que l'on remarque au premier coup d’œil, à leur gestuelle et à leurs idées.Dimanche dernier, toujours face aux Canaris – il les martyrisait déjà, durant sa formation –, le joueur si différent est réapparu. Vingt-cinq mois plus tard, donc. Et son équipe, davantage maîtresse de la balle, avait cette fois de quoi lui faire jouer une partition exceptionnelle : un but, une avant-dernière passe et une énergie enthousiasmante malgré un physique toujours un peu timide. Placé en relayeur dans un milieu à trois, le joueur de vingt ans a ainsi livré le meilleur match de sa carrière naissante et ravivé l'espoir d'une éclosion jusque-là en suspens.Car entre ses deux balades nantaises, l'ancien Rennais a vécu l'apprentissage d'un jeune joueur parmi d'autres. Qui rêve des sommets, mais qui disparaît peu à peu des radars. Rapidement cramé par le catastrophique scénario de la saison de l'ASM en 2018-2019 et perdu dans un effectif pléthorique où les demi-promesses n'étaient plus les bienvenues, il a été expédié en prêt en Ligue 2 à Sochaux la saison dernière... pour un résultat sans grand relief. Comment, alors, espérer un avenir sur le Rocher ? Lui-même avait visiblement du mal à y croire, comme l'a révélé ce jeudi en conférence de presse Julien Stéphan, son ancien coach avec la réserve bretonne :Un temps évoqué du côté de Lens et du champion de Suisse Saint-Gall, il était un candidat logique pour faire partie du dégraissage massif opéré cet été par Paul Mitchell, le directeur sportif monégasque. Mais l'élégant milieu de terrain offensif a su convaincre Niko Kovač lors de la préparation estivale, tout comme il avait convaincu Leonardo Jardim il y a deux saisons au même stade.Comparé à Yacine Brahimi lors de ses années de formation, « Sossa » s'est depuis inspiré des réussites princières, comme il le confiait en 2019 àCapable de jouer sur un côté, son avenir proche semble toutefois s'inscrire en tant que milieu relayeur où sa technique, son activité et sa vision de jeu sont davantage mises à profit. Un poste où il devra néanmoins se défaire de la concurrence de nombreux partenaires, Fofana, Golovin et Tchouameni représentant sur le papier des choix prioritaires et plus sécurisants.Mais utilisé lors des trois premières journées par Niko Kovač, Sofiane Diop est déjà revenu là où on ne l'attendait plus : au centre des espoirs. Ce samedi soir, il foulera peut-être pour la première fois la pelouse du Roazhon Park en tant que joueur professionnel. Après son départ controversé en 2018, les supporters rennais n'avaient pas manqué d'adresser un message à son encontre, ainsi qu'à son compère Wilson Isidor (parti, lui aussi, pour la Principauté) :Il s'agit désormais d'en mériter un autre, en se rappelant au bon souvenir d'une ex.