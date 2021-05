Si Paris dérange, il faut le dire

Paris s'est donné la peine de sortir Manchester United, le Barça et le Bayern. Pour autant, après son élimination houleuse sur la patinoire de Manchester City, ça n'a pas l'air de suffire pour se faire traiter comme un club comme un autre. Et ce match retour en est une nouvelle fois la preuve : le PSG dérange.

Par Mathieu Rollinger, lucide

Mercredi matin, en bon Parisien, Nasser Al-Khelaïfi se réveillera avec un épi sur le coin de la tête, enfilera son marcel éliminé, ouvrira sa baguette fraîche en deux pour y étaler une belle noisette de beurre, et se rappeler que la revoilà, la légendaireà la française... Il la pensait partie bien loin, après avoir brisé le plafond de verre l’an dernier en atteignant la finale d'une édition escamotée pour cause de pandémie, mais c’était oublier le traditionnel but inscrit par un ancien de la maison, en l’occurrence Kingsley Coman. Cette année, c’est en demi-finale que le chemin de son club s’arrête , confirmant que les matchs aller-retour ne sont décidément pas leur truc. Mais il ne pourra se décoller de l’esprit, qu’encore une fois, on n’a pas respecté son équipe. Et ce ne sont pas les preuves qui manquent.Déjà, quelle meilleure façon de foutre en l’air toutes ces préparations physiques à Doha que d’autoriser une rencontre à se jouer sur une couche de glace ? On ne sait pas si Manchester City s’est fait un petit stage dans les Highlands d’Écosse, mais personne n’a eu la présence d'esprit d'utiliser un ballon orange ? Dans ces conditions, sur un terrain où seules les surfaces sont dégagées, il ne faut pas s’étonner voir un gardien réputé pour son jeu au pied briller sur un billard pendant que les autres, et notamment Florenzi, pataugent dans la gadoue à la recherche d'une sphère qu'ils ne voient même pas. Est-ce que Tiger Woods joue sur unmieux tondu que ses adversaires ? Non. Pour une équipe qui base son jeu sur le contre, cela a forcément eu des conséquences au moment de développer son jeu face à un adversaire habitué à tourner autour d'une ligne des 16,50m bien nette. Et encore, heureusement que Kylian Mbappé est resté en tribune, cela n’aurait pas été beau de le voir patiner sur ses démarrages. Enfin, on aurait pu dire que les jardiniers ont bien fait leur boulot à la mi-temps, s’il n’avaient pas (délibérément ?) oublié de déneiger la zone dans laquelle évoluait en seconde période Angel Di Maria, le meilleur joueur offensif parisien.Pas étonnant de voirdégoupiller dans la poudreuse, quand Fernandinho vient lui marcher sur ses orteils endoloris. Terminer deux matchs consécutifs à dix (puisque Gueye avait rangé ses outils dès la 77minute au Parc) n’est pas anodin. Ce qui offre une transition toute trouvée sur l’autre sujet qui fâche : l’arbitrage. Björn Kuipers est certainement un homme adorable à la ville, mais à la scène, il a offert ce soir un triste spectacle. Les images ne permettent pas d’affirmer qu'il a tenu des propos heurtant à l’égard des Parisiens , mais se montrer aussi peu urbain avec un des seuls cadors à avoir voué fidélité à l’UEFA dans le fiasco Superligue, c’est se demander si Florentino Pérez n’avait pas prévu une place pour les arbitres néerlandais et troquer leurs Heerenveen-Vitesse Arnhem hebdomadaire contre d'alléchants Real-Liverpool. Et pendant ce temps-là, les Mancuniens ont eu tout loisir de flirter avec les limites. Zinchenko ne fait pas main ? Allez demander à Philippe Croizon s’il aurait traversé la Manche sans son épaule ! Plutôt que de voir une France qui gagne, on préfère encore une fois amputer ses ambitions.