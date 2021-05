Shaqiri, Xhaka et Sommer emmèneront la Suisse à l'Euro

AL

Un groupe prêt à neutraliser ses adversaires.Depuis son camp de préparation de Bad Ragaz, la Suisse a transformé ce lundi sa pré-liste de 29 joueurs en une liste finale de 26 noms. La Nati de Vladimir Petković a renoncé à y inclure le nouveau troisième gardien du Borussia Dortmund Gregor Kobel, un beau bébé de 23 ans et d'1,94 mètre, mais aussi les internationaux espoirs Dan Ndoye (Nice) et Andi Zeqiri, peu utilisé à Brighton.Parmi les meneurs helvètes, on ressortira le portier (ou mur, au choix) Yann Sommer (Mönchengladbach), son coéquipier Nico Elvedi, Manuel Akanji (Dortmund), Ricardo Rodríguez (Torino) et les deux stars d'origine albanaise Granit Xhaka (Arsenal) et Xherdan Shaqiri (Liverpool), qui avaient tant fait parler d'elles à la dernière Coupe du monde . En forme cette saison du côté de Benfica, Haris Seferović sera attendu, tandis que Breel Embolo espère enfin éclore au plus haut niveau durant la compétition. Au milieu de terrain, le moteur Denis Zakaria aura un rôle de métronome. Enfin, trois joueurs de Ligue 1 seront du voyage, sans doute pour un temps de jeu limité : Jonas Omlin (Montpellier), Loris Benito (Bordeaux) et Jordan Lotomba (Nice).Maintenant, les Français veulent savoir : la Suisse va-t-elle enfin dépasser les huitièmes de finale d'une compétition ?