Séville s'en sort bien face à l'Espanyol

Plus efficace que ses adversaires du jour, Séville quitte Cornellà avec ce point du match nul difficilement acquis face aux(1-1), et se maintient dans la course au titre.Dans un match assez équilibré, Séville perd très rapidement son nouveau joujou arrivé cet hiver en provenance de Manchester United : Anthony Martial se blesse au genou et doit laisser sa place (23). Dans la foulée, Jules Koundé est l’auteur d’une mauvaise relance plein axe qui termine dans les pieds de Raúl de Tomás. Heureusement pour lui, le tir du néo-international espagnol est parfaitement repoussé par Bono. Dix minutes plus tard, qui a pris la place de Toto Martial, prouve qu’il est indispensable à ce Séville FC en manque d’idées et enchaîne une série de dribbles dans la surface avant d’envoyer unpour Rafa Mir qui coupe au second poteauAprès une première période bien maîtrisée, lesse font surprendre au retour des vestiaires par un Sergi Darder très en jambes. L’ancien milieu de terrain de l’OL conclut sa propre initiative d’une tête en suspend, lui et son mètre-quatre-vingt, pour égaliser. Yangel Herrera a failli enfoncer le clou juste après, mais sa reprise frôle le poteau de Bono (62). Alors que la tension monte, Jules Koundé écope d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion, pour s'être un peu trop débattu d'un attaquant collant (76). Neuvième match nul de la saison pour Séville, qui conserve malgré tout sa deuxième place.López - Gil (Morón, 88), Gómez, Cabrera, Pedrosa - Bare - Puado (Embarba, 88), Herrera (Melendo, 83), Darder, Vilhena (Vidal, 72) - de Tomás.Vicente Moreno.Bono - Corona (Navas, 71), Koundé, Carlos, Augustinsson (Torres, 56) - Jordán (Rakitić, 56), Fernando, Delaney - Ocampos, Mir (En-Nesyri, 71), Martial (Gómez, 26).Julen Lopetegui