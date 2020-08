Séville maîtrise les Wolves sur le fil

Très largement dominés après leur penalty raté en début de rencontre, les Wolves n'ont pas réussi à résister aux vagues offensives du FC Séville (0-1), laissant filer les Blanquirrojos vers les demies de la Ligue Europa.

Long à la détente

Ocampos, encore lui

Wolverhampton (3-5-2) : Rui Patrício - Boly, Coady, Saïss - Doherty, Dendoncker, Moutinho (Neto, 71e), Ruben Neves, Vinagre - Raúl Jiménez, Adama Traoré (Jota, 78e). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



FC Séville (4-3-3) : Bono - Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilon - Jordan (Vázquez, 84e) Fernando, Banega - Ocampos, En-Nesyri (De Jong, 84e), Suso. Entraîneur : Julen Lopetegui.

Cette saison, Ocampos aura été gardien de but , remplaçant, titulaire, buteur à quatorze reprises en Liga, et donc un joueur important du FC Séville. Contre Wolverhampton, il s'est encore démené dans tous les sens, sans jamais compter ses efforts. L'Argentin a eu raison, car ce mardi soir, en quarts de finale de la Ligue Europa, il a marqué au moment où la domination de son équipe devait enfin payer. Grâce à ce but, et à celui que Raúl Jiménez a manqué sur penalty, très tôt dans la rencontre, le FC Séville file en demies, et pense déjà à son sixième sacre en C3.Pourtant, cette victoire a mis du temps à se dessiner. En début de match, Adama Traoré et Raúl Jiménez font passer des sueurs froides aux Sévillans, avant que sur un coup franc de João Moutinho, Leander Dendoncker soit proche de claquer un plat du pied dans les filets. Équipe qui a le plus haut taux de possession de balle de la C3, les Sévillans parviennent tout de même à jouer dans le camp adverse. Mais virevoltants et rapides en phase de transition, lesles piquent quand, lancé comme une fusée, Traoré est séché par Diego Carlos (12). Carton jaune, penalty, mais Jiménez n'arrive pas à ajuster Yassine Bounou, qui sauve son équipe. Une piqûre d'adrénaline pour les Andalous, qui réagissent enfin, grâce à un pétard mouillé de Suso. L'Espagnol donne des idées à Moutinho, visiblement frustré que son coéquipier mexicain ait raté un penalty, puis Lucas Ocampos, qui enroule une frappe léchée, mais non cadrée. Toujours rien.Au retour des vestiaires, la paire Jules Koundé-Diego Carlos semble plus sereine que jamais, Suso est omniprésent, Banega continue d'étaler sa palette technique, Jésus Navas est inusable et Ocampos se démène lui aussi de tout son corps. La machine est en marche, mais vrombit à l'heure de jeu, quand l'ancien défenseur des Girondins, Koundé, est tout proche d'ouvrir le score d'unmanqué. Un bon signe pour les? Pas encore, la défense desredirige constamment son adversaire dans un entonnoir bouché : l'axe.Mais à force de persévérance, Séville obtient des fautes, Banega met à contribution Rui Patrício sur coup franc rapproché et Jordan file quelques frayeurs à la défense des Anglais. La pression pousse Nuno Espírito Santo à faire rentrer deux nouvelles flèches, Pedro Neto et Diogo Jota. Julen Lopetegui lui répond en avançant ses pions. Pourtant ce n'est ni Luuk de Jong, ni Franco Vázquez qui vont libérer Séville, mais l'intarissable Ocampos, en reprenant un succulent ballon de Banega de l'arrière du crâne, à la suite d'un corner. Dans leur tanière depuis leur penalty raté, lesn'ont pas le temps de réagir, et n'iront donc pas en finale comme en 1972. Deux marches d'écart que le FC Séville voudra absolument gravir dans les jours à venir.