Séville bat difficilement Levante et reprend la place de dauphin

Levante (5-3-2) : Cárdenas - Miramón (Saracchi, 77e), Pier, Vezo (Cantero, 76e), Postigo (Duarte, 39e), Son - Radoja, Pepelu, Melero (Bardhi, 66e) - Morales, Gómez (Soldado, 76e). Entraîneur : Lisci.



Séville (4-2-3-1) : Bono - Navas (Montiel, 55e), Koundé, Carlos, Acuña (Augustinsson, 85e) - Rakitić, Jordán (Delaney, 55e) - Ocampos, Gómez (Torres, 72e), Corona - En-Nesyri (Mir, 72e). Entraîneur : Lopetegui.

69minute, deuxième penalty de la partie accordé à Levante en raison d'un accrochage d'Acuña sur Radoja.Morales, tout en confiance, s'élance... et frappe à côté, pour le plus grand bonheur de Bono. Lucide, le gardien sait en effet très bien que ce raté a de grandes chances pour représenter le tournant du match. Car à ce moment-là de la rencontre, comptant pour la 33journée de Liga, Séville mène 2-1 et s'accroche à son petit but d'avance. Mission accomplie au coup de sifflet final, malgré des tentatives de Melero et de Son sorties par le portier ou une ultime opportunité pour Soldado. Pourtant, Morales n'est pas si maladroit dans ce genre d'exercice puisque son premier péno sanctionnant une main de Carlos fait trembler les filets bien avant la pause. Suffisant pour revenir à 1-1, mais pas pour accrocher le nul.La faute à Corona, auteur d'un doublé en moins d'une demi-heure : après une occasion pour Ocampos stoppée par Cárdenas, le centre de l'ancien Marseillais trouve d'abord la tête du héros du soir pour l'ouverture du score, puis offre une seconde passe décisive au même homme pour le 2-1. Mérité, au vu des nombreuses situations en faveur des visiteurs (reprise de Koundé sur corner, coups de casque d'Ocampos et Mir arrêtés par Cárdenas...) qui font finalement le break sur la fin grâce au front du défenseur français. Une victoire pas si facile, donc, qui permet aux Andalous de remonter en deuxième position du classement (deux points d'avance sur l'Atlético et trois sur Barcelone, les Catalans comptant cependant deux matchs en moins). Quant aux locaux, qui ont vu une réalisation de Pier leur être refusée pour hors-jeu et une autre de Soldado validée sur la fin, ils restent avant-derniers avec six unités de retard sur le dix-septième.Autant dire qu'ils peuvent regretter leur penalty manqué et cette défaite, qu'ils ont tenté d'éviter jusqu'au bout devant un public chaud bouillant.