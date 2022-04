TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le duc touché dans son orgueil.C'était le choc du week-end en Italie, et la Juventus s'est une nouvelle fois inclinée (sixième fois cette saison) : battue par l'Inter Milan ce dimanche soir (0-1) , la Vieille dame peut sans doute dire adieu au titre. Mais plus que la défaite, ce sont certaines décisions arbitrales qui restent en travers de la gorge des Turinois, surtout le but inscrit par lesDans un premier temps arrêté par Wojciech Szczęsny, le penalty du Milanais Hakan Çalhanoğlu a été retiré, et transformé. Après la colère de Massimiliano Allegri sur et en dehors du terrain, c'est au tour d'Adrien Rabiot de pester contre l'arbitrage : sur Instagram, le milieu de terrain français s'est fait plaisir.Le milieu français lâche ici un gros tacle à Massimiliano Irrati, au sifflet lors de cette rencontre.À la sortie de la 31journée, la Juve est à la traîne par rapport au trio de tête. Et la frustration se ressent.